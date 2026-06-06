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El video que compartió la AFA para despedir al Indio Solari: “Esto sí que no lo soñé”
La entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia difundió un breve metraje en su cuenta oficial de X
- 3 minutos de lectura'
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió este viernes por la noche un video por la muerte del Indio Solari. El metraje de más de un minuto de duración, que encabeza con la frase “Indio, esto sí no lo soñé’, muestra tanto imágenes del fallecido artista de 77 años como de sus multitudinarios recitales.
Para siempre Indio ♾️🙏🏼 pic.twitter.com/ReGCivmgKJ— AFA (@afa) June 6, 2026
El comunicado de la AFA por la muerte del Indio
La noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta.
Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos.
Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas. Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas, donde adquirieron una fuerza emocional única. Allí, entre la pasión y la multitud, su música encontró un eco permanente que la convirtió en patrimonio sentimental de los hinchas.
Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios. Porque cuando una canción logra convertirse en himno popular, deja de pertenecer solamente a su autor. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar.
En la fecha, a los 77 años, falleció Carlos Alberto “El Indio” Solari, ícono de la cultura musical argentina. Tanto siendo la voz de la mítica “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, como solista o integrando otras bandas, supo cautivar con su talento a generaciones de jóvenes. En su Memoria, la AFA ha dispuesto la realización de un minuto de silencio en todos los partidos de las Primera Divisiones de la Primera Nacional, Primera “B” y Primera “C” a celebrarse durante el fin de semana.
Noticia en desarrollo.
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