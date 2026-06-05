El Indio Solari murió dentro de su piscina al sufrir un ACV hemorrágico durante la madrugada

Carlos Solari, popularmente conocido como el Indio Solari, murió en horas de la madrugada después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico cuando estaba en el interior de la piscina climatizada de su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Así lo determinó la autopsia, según informó la Fiscalía General de Morón en un comunicado de prensa difundido hoy a la tarde. La información oficial dio cuenta de que, mientras estaba en la pileta, el Indio Solari sufrió un ACV hemorrágico y “murió de forma inmediata”. La necropsia se realizó en la Morgue de Ituzaingó, dependiente de la policía bonaerense.

El fundador y líder de Los Redonditos de Ricota padecía mal de Parkinson. “No hubo ahogamiento. El cuerpo fue encontrado por la cuidadora, que al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector de la pileta”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

La cuidadora y la esposa del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, sacaron de la pileta el cuerpo del músico. Después llamaron al servicio de emergencia médica.

“Se realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo”, se explicó en el comunicado de prensa. Solari tenía 77 años.

El Indio Solari tenía 77 años Agustín Marcarian - LA NACION

“La causa de la muerte, a confirmar con peritajes posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumática provocada por ACV no traumático”, afirmó la Fiscalía General de Morón al finalizar el comunicado de prensa.

En el caso intervino el fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón, quien instruyó la causa como “averiguación de causales de muerte”.

En un primer momento se había informado oficialmente que la cuidadora había encontrado el cuerpo en cercanías de la piscina.

“Siendo las 8.30 se tomó conocimiento que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari. Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante la llamada de su cuidadora, quien arribó al domicilio a las 8, horario en que comenzaba su actividad”, había informado la Fiscalía General de Morón en un primer comunicado de prensa.

Y se agregó: “El representante del Ministerio Público Fiscal convocó a peritos de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de determinar lo ocurrido y se dispuso la realización de la autopsia medico-legal para establecer las causas de la muerte”.

El artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense establece que las autopsias se ordenarán en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.

Si bien en la muerte de Solari no había indicios de una sospecha de criminalidad, se decidió hacer la autopsia para tener certeza de las causas del fallecimiento, explicaron fuentes judiciales.

Los voceros judiciales consultados explicaron que además del resultado de la autopsia, se hicieron una serie de peritajes en la casa de Solari y se tomaron las primeras declaraciones testimoniales.

La foto que acompaña el posteo de despedida de la familia del Indio Solari

Hoy a la mañana, poco después de la información oficial judicial, el círculo íntimo del Indio Solari emitió un comunicado a través de las redes sociales oficiales del cantante.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, se sostuvo al comienzo del comunicado.

Y se agregó: “Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”.

Por último, se dijo: “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. Graciosos y valientes”, concluye el comunicado, que fue acompañado con una foto del Indio Solari con un vaso de whisky entre sus manos.