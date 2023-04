El video viral de Valentín Barco con 10 años: “Me llevaron a probarme y quedé”

escuchar

El futbolista de Boca Juniors, Valentín Barco, maravilló a los hinchas de su equipo en la noche del martes cuando, con una actuación consagratoria, condujo al conjunto xeneize a una decisiva victoria en la Bombonera frente al cuadro colombiano Deportivo Pereira, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. En el marco de una actuación para el olvido de sus compañeros, El Colo se destacó con su juego y su personalidad, y los seguidores se lo retribuyeron con loas. Tras su inolvidable partido, circuló en las redes sociales un video donde brinda una entrevista a un medio de 25 de mayo, su localidad de origen, con sólo 10 años.

Bajo el zócalo “La atracción del Coloncito 2014″, la imagen muestra al niño Barco con gesto serio, y respondiendo las preguntas sobre cómo llegó a jugar en Boca. “Fui a jugar para Norberto de la Riestra y me vio el Negro Sánchez, (que) le decía a mi papá que me lleve a probar. Cuando tenía nueve años me llevaron a probar, y quedé”, contesta en la entrevista Valentín, inocente.

“¿Cómo fue llegar a Boca?”, le pregunta, curioso, el periodista, a lo que el chico responde, sincero: “Es lindo”. “Un mundo diferente...”, agrega el cronista, a lo que Valentín contesta: “Es otro entrenamiento. Ahí te hacen trabajar mucho físico, y después, fútbol en cancha de 11″.

Valentín Barco, de 18 años, es una de las grandes promesas del fútbol argentino. En 2022 y 2023, fue seleccionado por la publicación especializada Goal como uno de los 50 mejores jugadores jóvenes del mundo. El mismo día de su consagratorio partido en Boca, salió la pre lista de convocados a la selección argentina sub-20 para participar en el Mundial de la categoría, de la que formó parte. Los equipos argentinos no están obligados a ceder a sus jugadores al torneo.

El lateral izquierdo debutó hace casi dos años en Primera División. Con sólo 16 años, el futbolista nacido en la provincia de Buenos Aires jugó su primer encuentro como profesional en el estadio 15 de abril, frente a Unión de Santa Fe.

Una semana después, integró el equipo que, de apuro, tuvo que formar el por entonces entrenador de la Reserva, Sebastián Battaglia, para jugar contra Banfield en el torneo local, ante el aislamiento por protocolo de los jugadores del equipo de Primera División, en el marco de la pandemia del coronavirus.

Por la demora en la renovación de su contrato, y ciertas actitudes que encendieron las alarmas en el Consejo de Fútbol de Boca, Barco bajó su perfil y se refugió en las divisiones juveniles del club. Ahora, tras la lesión del colombiano Frank Fabra, y por el bajo nivel mostrado por su suplente Agustín Sández en sus últimas presentaciones, se generó el marco para la irrupción de la joven promesa del club.

El flamante entrenador Jorge Almirón lo observó en el predio de Ezeiza, en un partido de la Tercera, y lo subió a Primera. El resto es historia conocida. Se aguarda por su participación, también, en los venideros compromisos del primer equipo de Boca.

