El “sincericidio” de Luis Advíncula sobre su inesperado gol ante Deportivo Pereira: “No pasa nunca más”

escuchar

El defensor de Boca Juniors, Luis Advíncula, anotó este martes por la noche el primer gol de su equipo frente a Deportivo Pereira, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El tanto del futbolista peruano sorprendió por el momento del partido en que llegó, y también, por la ductilidad técnica que mostró el marcador de punta en la jugada. Después del encuentro, El Rayo fue consultado al respecto, y se confesó con un sincericidio respecto de las probabilidades de replicarla en futuras ocasiones.

Con un remate a media distancia, el marcador de punta abrió el resultado, y devolvió a su equipo al partido. Tras recibir un pase a la altura de la medialuna del área grande, el jugador de 33 años se perfiló con su pierna menos hábil, y colocó el balón por encima del arquero rival con gran destreza.

En diálogo con TyC Sports, Advíncula habló sobre su movimiento técnico, y entre risas, dijo: “Me equivoqué, eso no pasa nunca más. Esperemos que sí, pero esta vez, me equivoqué”. Por su lado, el defensor Nicolás Figal, en defensa del Rayo, contó una intimidad del equipo, y explicó que el gol no fue casualidad. “Le tenía que salir, porque siempre en los entrenamientos, le pega con zurda. Tiene muy buena zurda. Hoy, por suerte, la pudo meter. Y también es importante para él”.

En efecto, en los partidos, el número cuatro de la selección de Perú suele recortar hacia la izquierda para echar los centros, aunque más difícil es verlo rematar al arco con ese perfil. En cualquier caso, el ex Sporting Cristal impactó el balón con precisión, y sacó a su equipo de una situación crítica.

El sincericidio de Luis Advíncula sobre su golazo: "Me equivoqué"

Consciente del duro presente que atraviesa Boca, Advíncula justificó la reprobación por parte de los hinchas, quienes entonaron duros cánticos contra los jugadores. “Se entiende que la gente esté molesta con nosotros. Tres partidos sin ganar, siendo un equipo grande, es muchísimo”, dijo. Al mismo tiempo, indicó: “Nosotros siempre queremos hacer las cosas bien. Lamentablemente, no se están dando. Hoy, finalmente, ganamos. Necesitábamos ganar partidos”.

Boca Juniors derrotó a Deportivo Pereira por 2 a 1, en el marco de la segunda jornada del grupo F. Con este resultado, el conjunto dirigido por Jorge Almirón se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones. Este miércoles, Colo-Colo y Monagas, los restantes equipos de la zona, se miden a partir de las 22 en el estadio Monumental de Santiago. Ambos empataron en la primera fecha, por lo que precisan de una victoria para alcanzar al club de la Ribera.

LA NACION