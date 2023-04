El tenso diálogo entre Horacio Pagani y Sebastián Vignolo: “Me estás canchereando”

escuchar

Los periodistas Horacio Pagani y Sebastián Vignolo, del programa Pasión por el fútbol (eltrece), protagonizaron este domingo por la noche un tenso diálogo, luego de que Nicolás Distasio llevara un binocular al piso para “buscar” a Boca Juniors en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El último fin de semana, el conjunto xeneize cayó por 1 a 0 frente a Estudiantes (LP), y acumula seis derrotas en doce partidos.

Tras observar la actitud de Distasio, Pagani se dirigió al conductor y le preguntó: “Programa periodístico, ¿no? Cuando te contrataron, ¿qué te dijeron que iba a ser? ¿Un programa cómico o periodístico?”. “¿A mí?”, le repreguntó, sorprendido, el Pollo.

Antes de que Vignolo contestara, Pagani lanzó: “A mí, cuando me llamaron, me dijeron ‘va a ser un programa de debate periodístico’, no una payasada, un programa cómico de logis”. “La idea es hacer un programa cómico que la gente se divierta”, replicó Vignolo, quien le consultó a Pagani: “Usted, ¿qué tipo de progarma haría?”. A lo que el cronista replicó: “Periodístico, de debate”.

Picante, el conductor retrucó: “¿Y qué incluye, insultar?”. Semanas atrás, Pagani fue suspendido del programa por agredir verbalmente a su compañero Nicolás Distasio. Lejos de arrepentirse, el columnista de TyC Sports redobló la apuesta: “Cuando a uno lo provocan, se defiende a las trompadas”.

A su turno, Vignolo consideró que, si a él lo provocaran, “lo hablo, y si no me gusta, en tal caso, me corro”. “Si no me gusta, digo: ‘No me gusta, me voy’”. Además, aseguró que, si le faltaran el respeto, hablaría “afuera, al aire, nunca”. Ofuscado, Pagani le reiteró la pregunta a su colega, pero a los gritos, actitud que le disgustó a Vignolo, quien respondió: “Yo le estoy hablando en otro tono, no sé por qué grita”.

Después, Pagani acusó al conductor de estar “canchereando” con él, a lo que Vignolo replicó: “No, usted está nervioso. Tranquilo”. Allí, Pagani le espetó: “Ah, sos un logi”. Sin inmutarse, Sebastián se defendió, y dijo: “Y, puede ser, usted me evalúa así. Yo creo que no hay que perder el sentido del humor, hay que divertirse. Usted tiene años en esto. Métale. No se pelee más. Disfrute. La vida es hermosa. Diviértase”.

“Una cosa es el humor, otra cosa es la provocación. Yo soy un tipo dócil. ¿Me vas a hablar a mi de la vida? Yo estoy bien. Nada más que si me provocan, reacciono. Éste me quiere enseñar a mí...”, concluyó Pagani sobre Vignolo, mientras buscaba la complicidad en Martín Arévalo.

La semana pasada, Vignolo y Pagani ya se habían cruzado, al punto tal, de que el conductor lo reprochó a su colega por decir “malas palabra al aire”. Por su parte, Horacio aseguró que “algún día”, si progresa, se convertirá en un periodista como él. Con ironía, el Pollo le agradeció, y sentenció: “Perdón, ¿hay que ser como usted? No, no está bien, gracias. No hace falta”.

