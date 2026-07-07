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En fotos: mirá las mejores imágenes de los que pasaron a los cuartos de final de la Copa del Mundo

En fotos: mirá las mejores imágenes de los que pasaron a los cuartos de final de la Copa del Mundo
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El canadiense Luc de Fougerolles, a la izquierda, y el marroquí Redouane Halhal disputan un balón durante su partido por los octavos de final del Mundial, el sábado 4 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay)
HOUSTON, TEXAS - JULY 04: Sofyan Amrabat #4 of Morocco reacts after challenged by Ali Ahmed #20 of Canada during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Canada and Morocco at Houston Stadium on July 04, 2026 in Houston, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Marruecos goleó a Canadá con 3 goles a 0, se metió en cuartos de final y sueña con llegar más lejos. Fotos: Eric Gay/AP y Lars Baron/Getty Images
Canada's Alistair Johnston, front, and Morocco's Bilal El Khannouss battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)
Canada's Tani Oluwaseyi, front, and Morocco's Azzedine Ounahi vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay)
Morocco's Azzedine Ounahi (8) celebrates after scoring second goal during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith
Marruecos cada vez más ilusionado, se prepara para los cuartos de final y ya sueña con la semi, pero primero deberá enfrenta a Francia que viene de derrotar a Paraguay. Fotos: David J. Philip/AP, Eric Gay/AP y Eric Smith/AP
Matías Galarza, de Paraguay, discute con Kylian Mbappé, de Francia, en el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Martin Meissner)
France's forward #10 Kylian Mbappe and Paraguay's midfielder #14 Andres Cubas argue during the 2026 World Cup round of 16 football match between Paraguay and France at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on July 4, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
France's forward #20 Desire falls past Paraguay's midfielder #14 Andres Cubas during the 2026 World Cup round of 16 football match between Paraguay and France at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on July 4, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
France's goalkeeper #16 Mike Maignan grabs the ball past Paraguay's defender #02 Gustavo Velazquez during the 2026 World Cup round of 16 football match between Paraguay and France at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on July 4, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Paraguay se quedó afuera del mundial al perder contra Francia por 1 a o, un penal en el segundo tiempo le permitió a los franceses pasar a cuartos de final. Fotos: Martin Meissner/AP, Jewel Samad/AFP, Mauro Pimentel/AFP y Mauro Pimentel/AFP
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Juan Jose Caceres #4 of Paraguay falls after fouled by Bradley Barcola #12 of France during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Kylian Mbappe #10 of France celebrates scoring a penalty for the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Paraguay vuelva a casa pero Francia no la tiene fácil, deberá enfrentar a Marruecos que viene de ganarle a Canadá y sueña con seguir avanzando. Fotos: Dan Mullan/Getty Images Vía AFP
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EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway celebrates after scoring his team's first goal while Gabriel Magalhaes #3 of Brazil shows dejection during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Vinicius Junior #7 of Brazil reacts during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Norway's Erling Haaland (9) battles for the ball with Brazil's Douglas Santos (16) and Marquinhos (4) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Matt Slocum)
Otro que se vuelve a casa es Brasil tras perder frente a Noruega en los octavos de Final. Fotos: Al Bell/Getty Images, Dan Mullan/Getty Images y Matt Slocum/AP
05 July 2026, US, East Rutherford: Norway's Erling Haaland (R) tracks Brazil's Gabriel Magalhaes during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between Brazil and Norway at New York–New Jersey Stadium. Photo: Tom Weller/dpa
Brazil's Matheus Cunha (9) reacts after he was fouled by Norway's Kristoffer Ajer (3) for a penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura)
Brazil's forward #10 Neymar (C) reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Orjan Nyland #1 of Norway celebrates with Alexander Sorloth #7 after making a save on a penalty by Bruno Guimaraes #8 of Brazil during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haaland marcó los dos goles del equipo escandinavo; Neymar descontó de penal pero no alcanzó para vencer a Noruego y pasar a la siguiente fase. Fotos: Tom Weller/DPA, Yuki Iwamura/AP, Charly Triballeau/AFP y Elsa/AFP
Norway's Erling Haaland (9) celebrates scoring his side's second goal during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II)
Noruega ahora deberá enfrentar a Inglaterra en cuartos . Fotos: Frank Franklin/AP
England goalkeeper Jordan Pickford (1) punches the ball clear of the goal during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)�
England's Anthony Gordon (18) and Mexico's Erik Lira (6) battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
England's Jude Bellingham (10) and Mexico's Johan Vasquez (5) battle for the ball to head the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
México e Inglaterra se enfrentaron en el mítico estadio Azteca. Fotos: Natacha Pisarenko/AP
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Mexico's Santiago Gimenez vies for the ball with England's Djed Spence during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo)
Mexico's Raul Jimenez, right, and England's Ezri Konsa collide while competing for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)
05 July 2026, Mexico, Mexico City: England head coach Thomas Tuchel reacts on the touchline during during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between England and Mexico at Mexico City Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa
México que nunca había perdido de local en ese estadio cayó ante Inglaterra por 3 a 2 y quedó fuera del certamen. Fotos: Ricardo Mazalán/AP, Nick Potts/PA Wire/dpa DPA ySilvia Izquierdo/AP
England's Jude Bellingham (10) celebrates with teammate Harry Kane (9) after scoring his team's first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
England goalkeeper Jordan Pickford (1) and Mexico's Edson Alvarez react after England defeated Mexico in their World Cup round of 16 soccer match in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
Con este resultado México se despide del Mundial 2026, mientras que Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega, su próximo rival en cuartos de final. Fotos: Natacha Pisarenko/AP y Fernando Llano/AP
Portugal's Pedro Neto (18) shows his shoe to the referee during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)
Spain's goalkeeper #23 Unai Simon attempts to make a save past Portugal's forward #11 Joao Felix and Spain's defender #12 Pedro Porro during the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo controls the ball next to Spain's defender #24 Marc Cucurella during the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Portugal's Cristiano Ronaldo (7) shoots a goal as Spain's Pau Cubarsi (22) defends during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)
España venció 1-0 a Portugal en el AT&T Stadium de Dallas y avanzó a los cuartos de final con un gol de Mikel Merino en el minuto 90. Fotos: Julio Cortez/AP, Thomas Coex/AFP, Paul Ellis/AFP
Portugal's Cristiano Ronaldo (7) shoots a goal as Spain's Pau Cubarsi (22) defends during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)
Spain's defender #24 Marc Cucurella and Portugal's forward #18 Pedro Neto fight for the ball during the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Portugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts after a missing opportunity from his team to score while Spain's Pau Cubarsi celebrates during the last minute of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias)
06 July 2026, US, United States: Portugal's Cristiano Ronaldo reacts during the 2026 FIFA World Cup round of 16 match between Portugal and Spain at AT&T Stadium in Arlington. Photo: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa
Cristiano Ronaldo tiene 41 años y acaba de quedar afuera de su sexto y último mundial, mientras tanto España se prepara para enfrentar a Bélgica. Fotos: Julio Cortez/AP, Ronaldo Schemidt/AFP, Jessica Tobias/AP y Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa
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United States' Folarin Balogun tries to control the ball during the World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
United States' Malik Tillman fall between Belgium's Youri Tielemans and Timothy Castagne during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
United States' Folarin Balogun, right, and Belgium's Nathan Ngoy battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Belgium's Amadou Onana, left, and United States' Christian Pulisic battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Bélgica goleó 4 a 1 a Estados Unidos y lo dejó afuera del mundial. Fotos: Manu Fernández/AP
Belgium's Maxim de Cuyper, left, and United States' Sebastian Berhalter battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 06: Romelu Lukaku #9 of Belgium celebrates with teammates after scoring the team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bélgica buscará avanazar en el torneo contra España, su próximo rival. Fotos: Abbie Parr/AP y David Ramos/Getty Images
El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026.
Argentina vs Egipto en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, octavos de final de la copa de mundo 2026 \�
El mediocampista Alexis Mac Allister #20, de Argentina, cabecea la pelota durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026.
Argentina enfrentó a Egipto en el estadio Mercedes Benz de Atlanta en los octavos de final de la copa de mundo 2026. Fotos: Aníbal Greco/Enviado especial para LA NACIÓN
El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festeja la victoria después del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026.
El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, disputa la pelota con el defensor Ramy Rabia #5, de Egipto, durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026.
ATLANTA, USA - JULY 07: Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Argentina and Egypt at Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) in Atlanta, Georgia, United States on July 07, 2026. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images)
La selección de Messi venció a los egipcios por 3 a 0 y pasa a cuartos de final. Fotos: Aníbal Greco Enviado Especial para LA NACIÓN y Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images
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Edición fotográfica: Diego Lima y Fernanda Corbani

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