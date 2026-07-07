En fotos: mirá las mejores imágenes de los que pasaron a los cuartos de final de la Copa del Mundo
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Marruecos goleó a Canadá con 3 goles a 0, se metió en cuartos de final y sueña con llegar más lejos. Fotos: Eric Gay/AP y Lars Baron/Getty Images
Marruecos cada vez más ilusionado, se prepara para los cuartos de final y ya sueña con la semi, pero primero deberá enfrenta a Francia que viene de derrotar a Paraguay. Fotos: David J. Philip/AP, Eric Gay/AP y Eric Smith/AP
Paraguay se quedó afuera del mundial al perder contra Francia por 1 a o, un penal en el segundo tiempo le permitió a los franceses pasar a cuartos de final. Fotos: Martin Meissner/AP, Jewel Samad/AFP, Mauro Pimentel/AFP y Mauro Pimentel/AFP
Paraguay vuelva a casa pero Francia no la tiene fácil, deberá enfrentar a Marruecos que viene de ganarle a Canadá y sueña con seguir avanzando. Fotos: Dan Mullan/Getty Images Vía AFP
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Otro que se vuelve a casa es Brasil tras perder frente a Noruega en los octavos de Final. Fotos: Al Bell/Getty Images, Dan Mullan/Getty Images y Matt Slocum/AP
Erling Haaland marcó los dos goles del equipo escandinavo; Neymar descontó de penal pero no alcanzó para vencer a Noruego y pasar a la siguiente fase. Fotos: Tom Weller/DPA, Yuki Iwamura/AP, Charly Triballeau/AFP y Elsa/AFP
Noruega ahora deberá enfrentar a Inglaterra en cuartos . Fotos: Frank Franklin/AP
México e Inglaterra se enfrentaron en el mítico estadio Azteca. Fotos: Natacha Pisarenko/AP
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México que nunca había perdido de local en ese estadio cayó ante Inglaterra por 3 a 2 y quedó fuera del certamen. Fotos: Ricardo Mazalán/AP, Nick Potts/PA Wire/dpa DPA ySilvia Izquierdo/AP
Con este resultado México se despide del Mundial 2026, mientras que Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega, su próximo rival en cuartos de final. Fotos: Natacha Pisarenko/AP y Fernando Llano/AP
España venció 1-0 a Portugal en el AT&T Stadium de Dallas y avanzó a los cuartos de final con un gol de Mikel Merino en el minuto 90. Fotos: Julio Cortez/AP, Thomas Coex/AFP, Paul Ellis/AFP
Cristiano Ronaldo tiene 41 años y acaba de quedar afuera de su sexto y último mundial, mientras tanto España se prepara para enfrentar a Bélgica. Fotos: Julio Cortez/AP, Ronaldo Schemidt/AFP, Jessica Tobias/AP y Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa
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Bélgica goleó 4 a 1 a Estados Unidos y lo dejó afuera del mundial. Fotos: Manu Fernández/AP
Bélgica buscará avanazar en el torneo contra España, su próximo rival. Fotos: Abbie Parr/AP y David Ramos/Getty Images
Argentina enfrentó a Egipto en el estadio Mercedes Benz de Atlanta en los octavos de final de la copa de mundo 2026. Fotos: Aníbal Greco/Enviado especial para LA NACIÓN
La selección de Messi venció a los egipcios por 3 a 0 y pasa a cuartos de final. Fotos: Aníbal Greco Enviado Especial para LA NACIÓN y Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images
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Edición fotográfica: Diego Lima y Fernanda Corbani