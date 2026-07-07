La reacción de Lionel Scaloni al gol de Enzo Fernández que le dio la clasificación a la Argentina

La clasificación agónica de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial dejó una imagen que reflejó el dramatismo del encuentro: apenas Enzo Fernández convirtió el 3-2 en el tiempo agregado, Lionel Scaloni se llevó las manos a la cara, incrédulo por el desenlace del partido. A su alrededor, el resto del cuerpo técnico y los suplentes estallaron en un abrazo para celebrar el gol.

Acto seguido, el entrenador oriundo de Pujato se acercó al cuarto árbitro para preguntarle cuánto tiempo faltaba para la culminación del partido. El juez, lejos de responder, le pidió tranquilidad a Scaloni, quien volvió a su posición en el banco. Desde allí, dialogó con Walter Samuel y Roberto Ayala para organizar al equipo de cara al final del duelo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

¡AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS! 🥹



🇦🇷 Lionel Scaloni no podía creerlo en el gol de Enzo Fernández para la remontada de Argentina ante Egipto.



¿Qué hizo? Le fue a preguntar al cuárto árbitro cuánto tiempo falta ⌚#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZuoXCvUV9g — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El tanto llegó tras una recuperación en campo rival. Lautaro Martínez desbordó por la derecha y envió un centro preciso para Enzo Fernández, que apareció por el medio y conectó un cabezazo que venció a Mostafa Shobeir. El gol desató el festejo argentino y selló la clasificación del vigente campeón del mundo a los cuartos de final.

Finalizado el encuentro, Scaloni habló con la prensa y no pudo contener las lágrimas. “No puedo dar la mirada, estoy muy emocionado, qué grupo de jugadores. Ya está. Me tengo que ir”, dijo.

¡LO SEGUIRÁ 'RECORDARIENDO' POR SIEMPRE! NO PUDO HABLAR BIEN 😅🤣



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Quien también dialogó con periodistas fue el propio Fernández. “Venía anhelando el gol. Agradezco a Dios. Toda la gloria a él. Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido. Agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas. Un pasito más. Vinimos a disfrutar, representar a nuestro país y ganarlo”, sostuvo.

Y reforzó: “Llegaba para cumplir mi sueño, agradezco a Dios porque me dio esa fortaleza, más allá de la adversidad. Agradecido con el grupo. Seguimos vivos, seguimos para adelante, hay que ir para adelante más allá de las dificultades. Pensé en toda mi familia cuando entró la pelota, en la gente de acá y que está en Argentina. Se me llena el corazón de orgullo”.

"TENEMOS UN GRUPO FENOMENAL, UN GRUPO QUE NUNCA SE DA POR VENCIDO"



ENZO FERNÁNDEZ, EL AUTOR DEL 3-2 AGÓNICO DE ARGENTINA VS. EGIPTO



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El pase de la Albiceleste a la próxima etapa del torneo se construyó en uno de los compromisos más exigentes en lo que va del Mundial. Egipto sorprendió desde el comienzo y abrió el marcador a los 14 minutos de la primera etapa gracias a un cabezazo de Yasser Ibrahim.

Instantes después, Lionel Messi dispuso de un penal para igualar el resultado, pero Mostafa Shobeir adivinó la intención del capitán y sostuvo la ventaja del conjunto africano. Antes del descanso, el equipo de Scaloni generó varias ocasiones claras, aunque volvió a toparse con una sobresaliente actuación del arquero rival.

Mostafa Zico culminó un veloz contraataque iniciado por Mohamed Salah y Haissem Hassan para establecer el 2-0 ante la Argentina BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El escenario se volvió todavía más adverso en la segunda mitad. Tras un tanto anulado por el VAR por una infracción previa sobre Lisandro Martínez, Mostafa Zico culminó un veloz contraataque iniciado por Mohamed Salah y Haissem Hassan para establecer el 2-0. Con el reloj como principal enemigo, el entrenador argentino buscó modificar el desarrollo con los ingresos de Lautaro Martínez, Nicolás González y Gonzalo Montiel.

La remontada comenzó a tomar forma a los 33 minutos del complemento. Messi ejecutó un centro preciso y Cristian Romero se impuso de cabeza para descontar. Cinco minutos más tarde, el propio capitán aprovechó una jugada elaborada entre Lautaro Martínez y Montiel para definir con un potente remate y firmar el 2-2, un empate que cambió por completo el ánimo del estadio y dejó al seleccionado nacional lanzado en ataque.

Ya en tiempo agregado, una recuperación en campo rival derivó en un desborde de Lautaro Martínez y un centro preciso para Enzo Fernández, que apareció por el medio y conectó de cabeza para decretar el 3-2 definitivo Chris Carlson - AP

Envalentonado por esa levantada, el conjunto albiceleste mantuvo la presión hasta el último instante. Ya en tiempo agregado, una recuperación en campo rival derivó en un desborde de Lautaro Martínez y un centro preciso para Enzo Fernández, que apareció por el medio y conectó de cabeza para decretar el 3-2 definitivo.