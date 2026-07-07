Quién es Mostafa Shobeir: dónde juega el arquero de Egipto que hizo sufrir a la Argentina

El partido de Argentina vs Egipto por los 8avos de final del Mundial 2026 quedará en el recuerdo por su dificultad y por su final agónico, que desgarró las gargantas de los hinchas argentinos que gritaron el gol de Enzo Fernández. En el encuentro, uno de los jugadores más destacados fue Mostafar Shobeir, que generó una gran revuelo en las redes sociales con su actuación. El arquero egipció le atajó un penal a Lionel Messi e hizo todo para que su equipo se quede con la victoria.

El arquero le paró un penal a Messi (Foto: X)

Con apenas 26 años, Shobeir se consolidó como una de las piezas clave de la selección de Egipto. Sus buenas actuaciones le permitieron adueñarse del arco y desplazar a Mohamed El-Shenawy, histórico arquero del seleccionado y mundialista en Rusia 2018. En el partido contra la selección argentina, el joven volvió a demostrar que está para decir presente en los grandes partidos.

Oriundo de Guiza, la ciudad donde se encuentran las famosas pirámides, Shobeir se formó en las inferiores de Al Ahly, el club más importante de Egipto, donde aprendió a convivir con la exigencia de una institución acostumbrada a pelear por todos los títulos. Su crecimiento lo llevó a convertirse en el arquero titular de los Faraones, en un puesto que siempre tuvo un peso especial dentro del fútbol egipcio.

Además de su presente deportivo, el arquero tiene una llamativa herencia futbolística: es hijo de Ahmed Shobeir, quien también defendió la valla egipcia en una Copa del Mundo. Ahmed Shobeir fue el arquero de Egipto durante el Mundial de Italia 1990, certamen que significó el regreso del seleccionado africano a una Copa del Mundo después de 56 años de ausencia.

Mostafa, que nació el 15 de mayo de 2000 y mide 1,85 metros, suele vestir la camiseta número “23″ y es conocido con el apodo de “Oufa”. En el Al Ahly tiene un contrato que se extiende hasta junio de 2027 y que confirmó la confianza del club en uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol egipcio.

¡LO TUVO ARGENTINA!



MacAllister sorprendió de cabeza y Shobeir Oufa salvó a Egipto. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gCrWhyp10J — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

En el partido contra Argentina, si bien significó la salida de Egipto de la competición, quedará en la historia del país como uno de los más importantes en su breve historia en los Mundiales. En esa pieza de historia quedará grabado el nombre de Mostafar Shobeir, que le atajó un penal al mejor futbolista del planeta y que llevó al equipo campeón del mundo hasta el límite.