Qué significa cruzar los brazos como hizo el DT de Egipto

El partido entre la selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo quedó marcado por la remontada del equipo de Lionel Scaloni cuando iba perdiendo por dos tantos en el marcador, sino también por una escena que generó sorpresa entre los espectadores. En los minutos finales del encuentro, el entrenador egipcio Hossam Hassan cruzó los brazos formando una cruz mientras le reclamaba al árbitro francés François Letexier.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y muchos usuarios se preguntaron qué significaba ese extraño gesto. Lejos de tratarse de una celebración o una protesta común, la señal forma parte del protocolo oficial de la FIFA para denunciar posibles episodios de racismo durante un partido.

La reacción del DT de Egipto al gol anulado por el VAR. pic.twitter.com/e1cxKSMNZN — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Cruzar los brazos en forma de cruz o aspa es el gesto establecido por la FIFA para alertar sobre un presunto incidente de discriminación o racismo ocurrido dentro del terreno de juego. La señal puede ser realizada por jugadores, integrantes del cuerpo técnico o incluso por los árbitros cuando consideran que se produjo un hecho de esta naturaleza y desean activar el protocolo previsto para estos casos.

Según trascendió desde la delegación egipcia, Hossam Hassan entendió que durante el festejo del tercer gol argentino se produjo un episodio de carácter racista y buscó que el árbitro activara el protocolo antidiscriminación de la FIFA.

Mientras realizaba el gesto con los brazos cruzados, el entrenador le reclamó insistentemente a François Letexier que interviniera. Sin embargo, el juez francés decidió no detener el encuentro ni poner en marcha el procedimiento solicitado. Ante la continuidad de las protestas, el árbitro amonestó al entrenador con tarjeta amarilla.

¿Cómo funciona el protocolo antirracista?

Hasta el momento no trascendieron pruebas ni imágenes concluyentes que confirmen la existencia de expresiones racistas por parte de los futbolistas argentinos durante el encuentro contra Egipto.