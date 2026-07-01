En Kansas. El mago argentino que sorprendió a Leo Messi con un homenaje inesperado

Mientras miles de hinchas argentinos viven con intensidad cada presentación de la Selección, también aparecen historias que ocurren lejos del césped y que muestran otra cara del fenómeno futbolero. Una de ellas tiene como protagonista a Willy Magia, el ilusionista y creador de contenido cordobés que viajó a Estados Unidos junto a su hermano Gastón Massa para acompañar al equipo argentino.

Con una comunidad que sigue cada una de sus performances en redes sociales, Willy encontró la oportunidad de trasladar su espectáculo a uno de los escenarios más especiales para cualquier hincha. Durante su paso por Estados Unidos participó de una transmisión de AFA Estudio, donde realizó una serie de trucos de magia dedicados al capitán argentino en el día de su cumpleaños, en un momento que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos.

Detrás del show hubo también una historia familiar. Willy y Gastón comparten desde hace años proyectos, viajes y una misma pasión por el fútbol. Esa complicidad entre hermanos fue uno de los motivos por los que ALA, sponsor oficial de la AFA, los eligió para formar parte de una iniciativa que buscó mostrar todo lo que ocurre alrededor de cada partido: las previas, las cábalas, los rituales y ese trabajo silencioso que muchas veces pasa desapercibido.

Willy y Gastón desde el hotel donde la Selección se hospedó en Kansas.

La propuesta se enmarca en la campaña con la que la marca pone el foco en el esfuerzo invisible. Así como dentro de la estructura de la Selección existen personas cuya tarea resulta indispensable para que todo funcione, también hay miles de hinchas que viven cada encuentro con sus propios rituales: preparar la camiseta, organizar la reunión con amigos o repetir las mismas costumbres antes del pitazo inicial.

En ese contexto, la historia de Willy y Gastón representa una forma distinta de acompañar al equipo argentino. Lejos de limitarse a registrar el viaje, los hermanos compartieron contenido pensado para conectar con los fanáticos desde el entretenimiento y el humor, mostrando que la pasión también se construye en los pequeños gestos que rodean al fútbol.

Junto a Julián Álvarez.

Como parte de esta activación, ALA presentó además una edición limitada de Ala Lavado Total, un pack coleccionable pensado para quienes convierten cada partido en un ritual. La propuesta busca resignificar el gesto cotidiano de tener la camiseta lista para alentar, y poner en valor el trabajo que muchas veces ocurre detrás de escena, desde el utilero que prepara la indumentaria del plantel hasta cada hincha que vive la previa con la misma dedicación.

Porque al final, detrás de cada camiseta impecable, de cada cábala repetida y de cada ilusión compartida, también hay historias que merecen ser contadas.

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