Enzo Fernández, el hombre de los momentos grandes: otro gol decisivo para llevar a la Argentina a una final del mundo

Hay futbolistas que aparecen cuando el partido está resuelto y otros que lo hacen cuando la pelota quema. Enzo Fernández pertenece a ese segundo grupo. A los 85 minutos de la semifinal frente a Inglaterra, con la Argentina abajo en el marcador y contra reloj, recibió una devolución de Lionel Messi tras un córner jugado rápido. Libre en la puerta del área, controló de primera para acomodarse y, antes que llegara la marca inglesa, sacó un derechazo inatajable junto al palo derecho de Jordan Pickford. Fue el gol que cambió la historia. El empate que abrió el camino para la remontada en apenas siete minutos, que terminó con el cabezazo de Lautaro Martínez y la clasificación a una nueva final del mundo.

Hasta ese momento ya era uno de los puntos más altos de la selección. Había manejado el ritmo del partido, distribuido la pelota con precisión y ofrecido permanentemente una línea de pase para salir de la presión inglesa.

El festejo también muestra su personalidad. Corrió hacia un costado, se llevó las manos a las orejas, haciendo el icónico “Topo Gigio”, antes de ser abrazado por sus compañeros. Ya después del partido, con lágrimas y frente a los hinchas argentinos, dejó salir una emoción que durante 90 minutos había escondido detrás de la serenidad con la que condujo el medio campo.

El festejo haciendo el "Topo Gigio" en Atlanta SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ya más frío en la zona mixta, Enzo reconoció que ni siquiera había imaginado una noche así. “Quiero agradecerle a Dios por vivir este momento. Ni siquiera lo había soñado. Todavía no caigo de la emoción que vivimos”, dijo tras la clasificación.

También se refirió al contexto que rodeó la semifinal. “Sabíamos lo que significaba este partido y el contexto que tenía por Malvinas. Nosotros defendemos a nuestro país y queríamos ganar por todos los argentinos, y obviamente también por los caídos en Malvinas”, expresó.

Más allá del resultado, el mediocampista destacó el funcionamiento colectivo. “Tácticamente fuimos mejores durante todo el desarrollo del partido. Merecimos ganar. Inglaterra tuvo una sola situación”, analizó. Además, aclaró que las declaraciones de su esposa en la previa “no fueron con mala intención” y remarcó: “Lo único que queríamos hacer hoy era ganar y honrar a todos los argentinos”.

El remate de Enzo que terminó en el golazo para el empate parcial del partido SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su actuación volvió a confirmar el lugar que ocupa dentro del equipo de Lionel Scaloni. Titular en todo el Mundial, solo descansó con Jordania la última fecha de grupos, ya clasificado, y fue reemplazado solo previo al alargue ante Suiza. Terminó el partido con 82 pases precisos sobre 84 intentos, el mejor porcentaje de efectividad entre todos los futbolistas que estuvieron en la cancha. Gran parte de esa circulación encontró el sector derecho, donde buscó permanentemente a Messi para acelerar cada ataque. También sabe raspar cuando hay que hacerlo: en una semifinal áspera cometió tres infracciones para cortar avances ingleses y sostener la presión alta de la selección.

No fue una aparición aislada. Mucho antes del empate ya se había mostrado como uno de los jugadores más influyentes de la selección. En el primer tiempo estuvo cerca con un potente remate que pasó junto al ángulo derecho, una advertencia de lo que terminaría ocurriendo en el cierre. Y, apenas unos segundos antes del 1-1, volvió a probar desde larga distancia, esta vez con un disparo que Pickford alcanzó a desviar al córner.

Nunca aceleró cuando el partido pedía pausa ni escondió la pelota cuando Inglaterra intentó incomodar a la selección. Siempre ofreció una salida limpia y asumió riesgos cuando la situación lo exigía.

El golazo de Enzo a Inglaterra

Gol de Enzo Fernández

Menos de cuatro años separan al Enzo que sorprendió al mundo en Qatar del futbolista que hoy conduce a la selección desde el mediocampo. En 2022 llegó al Mundial con apenas dos partidos en la mayor. Había debutado dos meses antes y empezó el torneo como suplente. Saltó desde el banco ante Arabia Saudita, pero todo cambió contra México: ingresó como recambio y marcó un golazo que encaminó un triunfo decisivo para superar la fase de grupos. A partir de ese día se ganó un lugar entre los titulares y nunca más salió del equipo. Después llegó la asistencia para Julián Alvarez frente a Polonia, el título mundial y el premio al mejor jugador joven de aquella Copa del Mundo.

Aquella versión tenía 21 años y representaba la gran revelación del torneo. Esta, con 25, transmite otra cosa. Ya no sorprende: se hace cargo. Es uno de los líderes futbolísticos de una selección que aprendió a confiar en él cuando el contexto se vuelve incómodo.

Hoy ese chico que era premiado como revelación y posaba junto a Messi, Dibu y Mbappé, se convirtió en un jugador inamovible de la selección Aníbal Greco - LA NACIÓN

Su crecimiento también quedó reflejado lejos de la selección. Después de consolidarse en River, relanzar su carrera en Defensa y Justicia y explotar definitivamente bajo la conducción de Marcelo Gallardo, dio el salto a Benfica y pocos meses después se convirtió en el pase más caro de la historia de Chelsea. En Inglaterra asumió rápidamente un rol central, al punto de convertirse en uno de los referentes del plantel e incluso portar la cinta de capitán en varias oportunidades. Hoy es considerado uno de los mediocampistas más completos del mundo y figura de un mercado que vuelve a tenerlo entre los nombres más codiciados de Europa.

Con la camiseta argentina, sus números también acompañan esa evolución. Ya suma 48 partidos, ocho goles y seis asistencias. Fue campeón del mundo en Qatar 2022, levantó la Copa América 2024 y ahora buscará defender el título mundial. En esta Copa, viene de convertirle el 3-2 agónico a Egipto, con ese cabezazo que también gritó todo un país. Pero faltaba algo más, el golazo a Inglaterra.

Después del partido, la emoción terminó de explicar todo lo que significó la noche de Atlanta. Enzo quedó de pie frente a la tribuna argentina, emocionado. No necesitó decir demasiado. Su gol ya había hablado por él. Y, de cara a la final, resumió el deseo de todo el plantel: “Es lo que soñamos todos los argentinos. Esperemos que se dé”.