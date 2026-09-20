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Enzo Fernández metió un golazo de tiro libre para el Manchester City ante el Sunderland

El argentino convirtió por primera vez para el equipo inglés

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Enzo Fernández se prepara para hacer el tiro libre
Enzo Fernández se prepara para hacer el tiro libre

El mediocampista argentino Enzo Fernández metió su primer gol para el Manchester City ante el Sunderland por la Premier League.

A los 9 minutos del primer tiempo, Enzo ejecutó un tiro libre desde el borde del área por afuera de la barrera que engañó al arquero.

Sin embargo, la ventaja inicial duró poco. Apenas tres minutos después, a los 12, el Sunderland logró reaccionar y alcanzó la igualdad. El Manchester City volvió a tomar el control del encuentro con el paso de los minutos. A los 29 minutos del primer tiempo apareció Rayan Cherki para devolverle la ventaja al conjunto local. El francés marcó el 2-1.

El festejo de Enzo Fernández tras el golazo
El festejo de Enzo Fernández tras el golazoDave Thompson - AP

Pero Sunderland volvió a responder y lo empató a los 33 minutos, dejando el marcador nuevamente empatado y confirmando un desarrollo abierto y cambiante. Luego, sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto de Enzo Fernández volvió a anotar. A los 43’ Antoine Semenyo marcó el tercer tanto.

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