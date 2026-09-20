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Enzo Fernández metió un golazo de tiro libre para el Manchester City ante el Sunderland
El argentino convirtió por primera vez para el equipo inglés
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El mediocampista argentino Enzo Fernández metió su primer gol para el Manchester City ante el Sunderland por la Premier League.
A los 9 minutos del primer tiempo, Enzo ejecutó un tiro libre desde el borde del área por afuera de la barrera que engañó al arquero.
¡¡GENIO!! Enzo Fernández engañó a todos y marcó este golazo de tiro libre para sumar su primer tanto con la camiseta del City.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
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Sin embargo, la ventaja inicial duró poco. Apenas tres minutos después, a los 12, el Sunderland logró reaccionar y alcanzó la igualdad. El Manchester City volvió a tomar el control del encuentro con el paso de los minutos. A los 29 minutos del primer tiempo apareció Rayan Cherki para devolverle la ventaja al conjunto local. El francés marcó el 2-1.
Pero Sunderland volvió a responder y lo empató a los 33 minutos, dejando el marcador nuevamente empatado y confirmando un desarrollo abierto y cambiante. Luego, sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto de Enzo Fernández volvió a anotar. A los 43’ Antoine Semenyo marcó el tercer tanto.
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