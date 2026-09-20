Enzo Fernández metió un golazo de tiro libre para el Manchester City ante el Sunderland

El mediocampista argentino Enzo Fernández metió su primer gol para el Manchester City ante el Sunderland por la Premier League.

A los 9 minutos del primer tiempo, Enzo ejecutó un tiro libre desde el borde del área por afuera de la barrera que engañó al arquero.

¡¡GENIO!! Enzo Fernández engañó a todos y marcó este golazo de tiro libre para sumar su primer tanto con la camiseta del City.



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Sin embargo, la ventaja inicial duró poco. Apenas tres minutos después, a los 12, el Sunderland logró reaccionar y alcanzó la igualdad. El Manchester City volvió a tomar el control del encuentro con el paso de los minutos. A los 29 minutos del primer tiempo apareció Rayan Cherki para devolverle la ventaja al conjunto local. El francés marcó el 2-1.

El festejo de Enzo Fernández tras el golazo Dave Thompson - AP

Pero Sunderland volvió a responder y lo empató a los 33 minutos, dejando el marcador nuevamente empatado y confirmando un desarrollo abierto y cambiante. Luego, sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto de Enzo Fernández volvió a anotar. A los 43’ Antoine Semenyo marcó el tercer tanto.

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