Enzo Fernández reveló qué número usará en Manchester City y explicó por qué lo eligió: “Me caracteriza mucho”

Enzo Fernández se convirtió en el refuerzo estrella de Manchester City luego de ser vendido por Chelsea en €146 millones. Tras su presentación oficial, solo quedaba una interrogante: qué número utilizaría en su camiseta. Este miércoles, a través de un posteo en redes sociales, el mediocampista argentino reveló su dorsal y explicó por qué lo eligió.

“Elegí el 17 porque es un número que me gusta y que me caracteriza mucho”, contó Fernández desde las instalaciones del club en Manchester y continuó: “Fue mi primer número en la selección nacional, así que muy feliz de poder elegir este número”.

La explicación de Enzo Fernández sobre la elección del número 17

La noticia generó conmoción entre los simpatizantes del City, ya que se trata de una camiseta con historia: hasta hace muy poco fue la que vistió Kevin De Bruyne, uno de los máximos ídolos de la institución inglesa. Como jugador de los Citizens, el volante belga 19 títulos oficiales, entre los cuales figuran seis Premier League y la única Champions League del club.

En otro video de la seguidilla audiovisual con la que Manchester City difundió la llegada del volante argentino, Fernández rememoró el paso de sus compatriotas por la institución.

Las referencias de Enzo sobre los argentinos que pasaron por el City

“Pasaron grandes jugadores argentinos por acá, que hicieron historia como Juli [por Julián Álvarez] y Ota [por Nicolás Otamendi]”, comentó Fernández y agregó: “Manchester City, no tanto en la Argentina, pero sí en todo el mundo es uno de los más grandes como lo ven todos. Pero en la Argentina aún más, porque pasaron muchos jugadores”.

Por otro lado, Enzo definió su pase al City “como un gran paso” en su carrera. “Desde el primer llamado no lo dudé un segundo. Es un club que está marcando la historia del fútbol y la verdad que para mí es un desafío muy grande”, señaló.

El contrato de Fernández con Manchester City se extenderá hasta el 2031, luego de ser pedido expresamente por Enzo Maresca, flamante entrenador de los Citizens, quien dirigió al argentino en el Chelsea y conoce cuáles son las funciones que mejor desarrolla dentro del campo de juego.

Enzo y sus sensaciones tras el arribo a los Citizens

Enzo arribó a Inglaterra en enero de 2023, luego de que Benfica lo vendiera a Chelsea tras el pago de €121 millones, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del fútbol inglés, hasta su reciente incorporación al City.

Como jugador de los Blues, Fernández jugó 170 partidos y marcó 31 goles. Además, ganó dos títulos: la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA y una UEFA Conference League.

Tras abandonar Londres, quien también se pronunció fue Valentina Cervantes: la esposa de Fernández compartió una emotiva publicación en Instagram para decirle adiós a los Blues.

El posteo de Valu Cervantes para despedirse del Chelsea (Foto: Instagram @valucervantes)

La influencer publicó un collage de fotos de sus mejores momentos con la camiseta del Chelsea, acompañada por el futbolista y sus dos hijos en común, Olivia y Benjamín. Se los pudo ver alentando a Fernández desde la tribuna, celebrando tanto la victoria en el Mundial de Clubes frente al París Saint-Germain en el MetLife Stadium de Nueva Jersey como en la UEFA Conference League frente al Betis en el estadio municipal de la ciudad de Breslavia, en Polonia.

Las imágenes dieron cuenta justamente del paso del tiempo, puesto que la primera vez que pisaron el estadio Stamford Bridge, su hijo menor ni siquiera había nacido y hoy ya tiene casi tres años. Sus palabras estuvieron acompañadas por el emoji de una carita emocionada y un corazón azul, lo que dio cuenta de la nostalgia por cerrar una importante etapa, pero también la alegría por el nuevo comienzo en Manchester.