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Enzo Fernández visitó el Hospital Garrahan: compartió la tarde con niños en tratamiento oncológico
El mediocampista de la selección argentina visitó el servicio de oncología del hospital pediátrico; compartió tiempo con pacientes, familias y profesionales de salud para visibilizar la labor diaria de la institución
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En medio de sus compromisos deportivos con la selección argentina y para aprovechar su breve estadía en el país, Enzo Fernández protagonizó una visita solidaria al Hospital Garrahan el pasado viernes 2 de octubre. El futbolista se trasladó al servicio de oncología para compartir una tarde de acompañamiento con los niños que transitan tratamientos complejos, sus familiares y el equipo de profesionales que sostiene la atención diaria en el centro de salud público.
La jornada comenzó cerca de las 15, un horario que el jugador reservó específicamente para este encuentro, dejando de lado la habitual agenda de entrenamientos y obligaciones personales. La visita tuvo un perfil sencillo y cercano, alejado de las cámaras, con el objetivo primordial de brindar palabras de aliento y contención a quienes atraviesan una etapa de vida especialmente difícil. Durante el recorrido por las salas, Fernández se acercó a cada paciente, conversó con sus padres y les entregó regalos.
Además del contacto con los niños, el futbolista mantuvo conversaciones con el cuerpo médico y el personal de salud. Durante estos intercambios, se mostró particularmente interesado por conocer los detalles técnicos del cuidado de los pacientes, la metodología de acompañamiento en los procesos oncológicos y el esfuerzo constante que requiere sostener el servicio hospitalario con la dedicación que caracteriza al Garrahan.
La visita no solo cumplió un rol de acompañamiento individual, sino que busca alentar la toma de conciencia sobre el trabajo que se realiza en el hospital. Para el campeón mundial, compartir esta tarde fue una forma concreta de expresar los valores que intenta aplicar fuera del ámbito del fútbol, enfocándose en la escucha activa y la presencia física. Su paso por el Garrahan dejó un impacto positivo en las familias, quienes agradecieron el gesto de cercanía y la disposición del futbolista para conocer de cerca sus historias de vida y los desafíos que enfrentan en su lucha por la recuperación en el marco del servicio público de salud.
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