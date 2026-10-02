La Irenita y La Zeta Kazak superaron las presiones y jugarán los Abiertos de Palermo y de Tortugas de polo

La sensación fue de alivio. Como si la campana final del séptimo chukker desvaneciera, por arte de magia, el gran peso que cargaban sobre los hombros. Recién entonces, los guerreros, con un temple forjado en mil batallas, soltaron la angustia, expulsaron la zozobra acumulada en los últimos días y respiraron hondo. Por fin respiraron hondo. Pablo Mac Donough, aún sobre el caballo, felicitando a los rivales y palmeándose con sus compañeros; y un par de horas más tarde, Guillermo Caset, el Sapo, de a pie, dando y recibiendo abrazos. Con cautela y serenidad. Ambas referencias de La Irenita y Ellerstina La Zeta Kazak, equipos que vencieron en esta tercera y última fecha de la clasificación, lograron, junto a sus compañeros, el objetivo trazado, la valla que debían superar sin medir los costos, sin reparar en las formas.

“Era ganar para jugar Tortugas y Palermo o pasar a la Municipalidad de Pilar y la Cámara de Diputados, torneos importantes, pero que no significan lo mismo”, admitió el Sapo Caset. “Te digo la verdad, hasta hoy sólo pensaba en entrar al resto de la Triple Corona y por suerte se nos dio”, confesó Pablo Mac Donough.

Vizcacha Mac Donough, de La Irenita, trata de frenar el avance de Facundo Sola, de Velay Santiago Filipuzzi

Sorteando momentos de crisis y saliendo a flote con temperamento y oficio, La Irenita venció 14-12 a Velay en la cancha 1 del Predio de la Asociación de Polo en Pilar, mientras que Ellerstina La Zeta Kazak derrotó 14-13, en la cancha 2, a La Dolfina II. De esta manera, la organización de los Mac Donough integrará la Zona B en Tortugas, que se inicia el martes, junto a Hiper Polo y La Aguada. La Zona A la compondrán: Ellerstina La Zeta Kazak, Don Ercole y La Ensenada.

En tanto que el resultado de la final del Abierto de Hurlingham, de este domingo, entre La Natividad La Dolfina y La Hache, decidirá a que grupos irán: La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú, y La Hache y Las Monjitas. En cuanto al Argentino Abierto, las ligas cambiarán. En la A jugarán: los Castagnola y los Cambiaso, La Hache, La Ensenada, Don Ercole y La Irenita; mientras que en la B lo harán: Los Pieres y los Heguy, Las Monjitas, Hiper Polo, La Aguada y La Zeta Kazak.

Beltrán Lauhlé, de La Zeta Kazak, se estira para girar; detrás, Nachi Du Plessis Santiago Filipuzzi

Eran los favoritos

Por el handicap, por el peso de las organizaciones, y también debido a la jerarquía individual, La Irenita y La Zeta Kazak eran número puesto para ganar la clasificación. Y eso les generó una responsabilidad y acarreó una presión difícil de sobre llevar. Pablo Mac Donough fue muy claro al respecto: “Este fue uno de los partidos que más nervioso estuve en mi vida. En los papeles parece fácil, como sos La Irenita y con estos jugadores (por Polito Pieres, Paco de Narváez, Matías Mac Donough -h-), tenés que ganar, pero en la cancha no es así. No es nada fácil. Y quiero remarcar esto…”. Mac Donough, se recuerda, ganó 13 veces Palermo y en cuatro oportunidades conquistó la Triple Corona.

En tanto, el Sapo Caset, reforzó su apreciación: “¡No sabés cómo se sufre! Hoy vine a la cancha con una sensación distinta a todas. Porque llegar a una final de Palermo, se disfruta, pero esto es diferente. Llegás con otras emociones, porque estaba en juego la temporada. Y hoy, tener la clasificación asegurada, es un cambio grande, una inmensa tranquilidad”.

Polito Pieres, el capitán y uno de los referentes de La Irenita, que jugará Palermo Santiago Filipuzzi

Tanto Velay, con destacable labor de Facundo Sola, como La Dolfina II, donde sobresalió Lucas Criado (h.), dieron pelea. Tal vez, más pelea de la esperada. Especialmente La Dolfina, que llegó a estar dos goles arriba en el marcador, al cabo del cuarto chukker (9-7). Sin embargo, en ambos casos, prevaleció la experiencia y el oficio de los grandes polistas del Argentino Abierto: Nicolás Pieres y el Sapo Caset, en La Zeta Kazak, y Pablo Mac Donough y Polito Pieres, en La Irenita. Cuando las cosas no salían y el adversario se agrandaba, estas duplas tomaron el control de cada partido y, apelando a todos sus recursos enderezaron las naves. Aceleraron cuando había que hacerlo; controlaron la bocha en los momentos pertinentes; y a la hora de enfriar, también supieron bajarle el ritmo a las acciones.

Sufrieron, por momentos padecieron, pero a la hora del balance, Mac Donough y Caset se mostraron satisfechos con la decisión tomada a fines de 2025: dejar la comodidad de La Triple Corona y llevar adelante un proyecto nuevo y participar de la clasificación. “Era una decisión importante y la tomé muy seguro. Los chicos del equipo (Nicolás Pieres, Beltrán Laulhé y Lorenzo Chavanne) son unos cracks, adentro y afuera de la cancha. Y me motivan”, señaló Caset. “Para mí significa mucho haber jugado para La Irenita y clasificar. Quiero agradecerle a Polito, por ser parte de esto. La verdad, es una ventaja tener un 1 como él, con quien nunca había jugado de compañero. Y con Vizcacha es un sueño, y con Paquito… Ya estamos adentro. Y vamos a jugar de igual a igual con todos. Sabemos que hay equipos fuertes, como La Natividad-La Dolfina, más que nada, pero seremos un rival incómodo para cualquiera”, reflexionó Mac Donough.

Lorenzo Chavanne, de La Zeta Kazak, busca atrás la bocha, seguido por Du Plessis Santiago Filipuzzi

La inquietud expresada por los experimentados jugadores se observó sobre el césped. Se notó la ansiedad, que generó algunas vacilaciones y causó infracciones evitables. Y como consecuencia de ese estado de ánimo alterado, ninguno de los ganadores del boleto a lo que resta de la Triple Corona, plasmó en el campo lo que venía haciendo. No se vio la mejor versión ni de uno ni de otro. Tampoco era la tarde indicada para rendir un examen estético. Había que ganar. Había que pasar. Había que liberar los hombros de semejante peso. “Ahora viene lo más lindo”, aseguraron Pablo y el Sapo. Y se marcharon felices… Más que felices, aliviados.

El triunfo de La Irenita

La Irenita: Pablo Pieres (h.), 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34.

Velay: Facundo Sola, 8; Felipe Miguens, 6; Félix Esaín, 7, y Alfredo Capella, 8. Total: 29.

Progresión: La Irenita, 1-1, 3-2, 6-3, 7-5, 8-8, 12-9 y 14-12.

Goleadores de La Irenita: Pieres (h.), 3; de Narváez, 4; M. Mac Donough (h.) 6 (4 de Penal), y 1 de Penal 1.

De Velay: Sola, 7 (3 de penal); Miguens, 1; Esaín, 1; Capella, 1, y 2 de Penal 1.

Jueces: Matías Baibiene y Marcelo López Vargas

Árbitro: Martín Inchauspe

Cancha: 1 del Predio Alfredo Lalor (Pilar).

Pablo Mac Donough y su sobrino Matías controlan a Cappella Barabucci Santiago Filipuzzi

La victoria de Ellerstina La Zeta Kazak

Ellerstina La Zeta Kazak: Guillermo Caset (h.), 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33

La Dolfina II: Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Isidro Strada, 8, e Ignatius du Plessis, 8. Total 32.

Progresión: Ellerstina La Zeta Kazak, 0-0, 3-3, 6-5, 7-9, 9-10, 12-11 y 14-13.

Goleadores de Ellerstina La Zeta Kazak: Caset 1; Laulhé, 1, Chavanne, 7 (6 de penal); Pieres, 4, y 1 de Penal 1.

De La Dolfina II: Criado (h.), 10 (7 de penal); González (h.), 2, y Strada, 1.

Amonestado: Chavanne (EZK), en el cuarto chukker.

Jueces: Hernán Tasso y Guillermo Villanueva.

Árbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: 2 del Predio Alfredo Lalor (Pilar).