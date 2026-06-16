Es barista en un café del Barrio Chino, estudia e hizo historia en el Sudamericano de cubo Rubik

Con nueve medallas de oro en total, más que todo el resto de los países del continente sumados, la Argentina cerró una actuación consagratoria en el Sudamericano de Rubik que se disputó desde el viernes pasado, durante cuatro días, en la capital colombiana, Bogotá. Muy atrás en el medallero quedaron Brasil (3 oros), Colombia (2), Chile (1), Uruguay (1) y Perú (1).

El mayor aporte, récord en la historia de esta disciplina, fue el de cinco medallas doradas conseguidas por el mismo speedcuber, Theo Goluboff, un estudiante de periodismo deportivo que trabaja como barista en un café del Barrio Chino y en su poco tiempo libre entrena para superarse como cubero de elite. Goluboff, de 20 años y competidor oficial desde 2017, se impuso en las varias de las categorías conocidas como “NxN”: 4x4, 5x5, 6x6 y 7x7; además de OH (“One Hand”; resolver el cubo clásico, de 3x3, con una sola mano).

Theo Goluboff ganó cinco medallas de oro para la Argentina

Algo extremadamente inusual: Goluboff rompió cuatro récords continentales en las finales de Bogotá, algo que sólo ocurrió seis veces. En 3x3 quedó segundo (Plata), detrás de Caio Sato, de Brasil, pero igualmente hizo un récord nacional de 4 segundos 3 centésimas. El cubero y barista actualmente está sexto en del mundo en sumatoria de rankings.

Con este acumulado de medallas, la Argentina superó a Brasil en el ranking histórico (26 oros a 23), y revalidó sus credenciales de país con speedcubers más rápidos de Hispanoamérica. Había quedado cuarto en el mundial de Seattle, EE.UU., que se disputó meses atrás y cuyo podio encabezaron los estadounidenses, Polonia y China.

Theo Goluboff en el Sudamericano de Rubik en Bogotá, Colombia

El otro gran aporte al medallero vino de la mano de Manuel Gutman, un estudiante de Ciencia de datos de Exactas de la UBA, que se quedó con tres oros en categorías “a ciegas” (se memoriza una posición, luego se cubren los ojos y se ejecuta la solución sin mirar). Gutman ya había hecho dos podios es Seattle y está en el top 5 de los mejores “blinders” del mundo.

La Argentina llegó a Bogotá con ventaja de un Oro en el marcador, porque una semana antes se había desarrollado la categoría “FMC” (“Fewest Movements Challenge”: Desafío de la menor cantidad e movimiento), que ganó Guido Dipietro, un joven ingeniero de la UTN, que vive en Almagro y trabaja en una empresa de blockchain. FMC está considerada una de las categorías más complejas del Rubik: se da una mezcla y los competidores tienen una hora para escribir en una hoja la solución con la menor cantidad de movimientos que descubran.

Manuel Gutman en su intento de "blinder"

El cubo Rubik más famoso, el de 3x3, fue inventado por el arquitecto húngaro Erno Rubik en 1974, pero recién se produjo en masa y se comercializó a principios de los ochentas. Rápidamente se convirtió en el juguete más vendido de la historia, por encima de las Barbies, los Legos y los aros Ula Ula. A fines de los 90 despegaron las competencias oficiales de la World Cube Association (WCA), que hoy convocan a centenares de miles de speedcubers en todo el mundo, que compiten en 17 categorías.

Además de Goluboff, Gutman y Dipietro, lograron medallas de plata Damián Campos (Megaminx) y Federico Da Fonseca (Skewb). La actividad es amateur y los cuberos y sus familias cubren todos los gastos de competir, sin ningún tipo de apoyo o esponsoreo. Varios speedcubers argentinos de elite no viajaron a Bogotá porque no llegaron a pagarse el pasaje, porque tenían parciales en el colegio o porque no consiguieron que les den licencia en sus trabajos.

El combinado argentino en Bogotá

A nivel mundial, este año ocurrió una hazaña que se consideraba imposible para un ser humano hasta hace un tiempo: un cubero polaco de nueve años, Teodor Zajder, rompió la barrera psicológica de los tres segundos y consiguió resolver un 3x3 en 2.76 segundos. La próxima cita importante será en julio del 2027, con el Mundial de Rubik que se disputará en el verano de Uppsala, la legendaria sede universitaria de Suecia, fundada en 1477.