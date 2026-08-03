En qué canal pasan Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 hoy

Con el anhelo de quedar en el primer puesto del Grupo A en soledad, Vélez e Independiente se enfrentan este lunes desde las 19 en el estadio José Amalfitani con arbitraje de Leandro Rey Hilfer en el cotejo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

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La previa de Vélez vs. Independiente

El Fortín comenzó el certamen con dos victorias sobre equipos de Córdoba: ante Instituto 1 a 0 y Talleres 3 a 1. Así, domina la tabla de posiciones con seis puntos, la misma cantidad que el Rojo que le ganóa a Estudiantes de La Plata 2 a 0 y Newell’s 1 a 0. Con puntaje perfecto, ambos pujan en el cotejo entre sí por quedar en la cima en soledad. Con un partido más disputado, Gimnasia de Mendoza y la Gloria también tienen seis unidades y están por debajo de ellos por diferencia de goles.

El choque tiene una particularidad y es que el entrenador de Independiente es Gustavo Quinteros, el mismo con el que el Fortín fue campeón de la Liga Profesional 2024. El DT volverá a pisar el José Amalfitani, pero esta vez a cargo otro club.

Vélez comenzó el Torneo Clausura con dos triunfos y busca el tercero vs. Independiente

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto. Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.66 contra 3.10 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del visitante. El empate llega a 2.90.

Ambos clubes se enfrentaron a fines de enero de este año en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 y empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Lo curioso fue que Jano Gordon abrió el marcador para el Fortín y, un minuto después, convirtió en contra el tanto del Rojo.