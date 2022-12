“Espero que Croacia les meta cuatro”: el deseo de un periodista español en la previa de la semifinal de la selección argentina

escuchar

Después del triunfo de la selección argentina sobre Países Bajos en la definición de cuartos de final en el Mundial de Qatar, el mundo todavía se hace eco del partido. Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya se prepara para lo que será la semifinal frente a Croacia, el periodista español Juanma Rodríguez, del reconocido programa ‘El Chiringuito’, lanzó una particular expresión de deseo. “Espero que Croacia les meta cuatro”, apuntó.

“Es mi deseo hoy aquí y que si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que les meta seis”, siguió Rodríguez, quien pidió que en caso de que Croacia se convierta en ganador el martes, que Luca Modric sea quien festeje en la cara de la selección argentina. “Eso es lo que a mí me gustaría que pasara” , reforzó el español.

La expresión de deseo del periodista español Juanma Rodríguez contra la selección argentina

“Me parece impresentable, no se puede defender todo. Entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios -que es un gentleman- defendiendo esto”, dijo, en alusión a los comentarios de un colega suyo durante el debate.

Y continuó: “Esto no es fútbol, esto es echarle tierra en los ojos a otro rival. Deseo fervientemente que si tienen la suerte de pasar a la final, les metan seis”.

En este sentido, Rodríguez aseguró que “ya venía de fábrica así”, pero que debido a lo sucedido durante el encuentro entre el equipo que capitanea Lionel Messi contra Países Bajos “reconvirtieron al planeta Tierra”. “En semifinales no va a hacer Argentina vs. Croacia, va a ser una Argentina vs. Resto del mundo”, apuntó el español. “Croacia debería usar una camiseta de la ONU, porque defiende al resto del mundo”, aseguró.

Las declaraciones de Rodríguez provocaron el rechazo de parte de sus compañeros de programa. “Que les metan seis”, siguió el periodista, y subrayó: “El karma existe y os va a pasar”.

El pase a semifinales

Fiel a su estilo, la selección argentina vivió su semifinal con los Países Bajos a puro nerviosismo, no pudo cerrar el partido cuando pudo y debió aguantar hasta el último segundo. Pero finalmente consiguió superar los cuartos de final del Mundial de Qatar, asegurándose jugar siete partidos pase lo que pase.

Los primeros minutos del partido tuvieron un desarrollo predeciblemente cerrado, con ambos equipos midiéndose, y fue Lionel Messi quien quebró con la paridad a partir de un exquisito pase entre líneas para la aparición de Nahuel Molina, cuya definición puso el 1-0 inicial a los 34 minutos. En el segundo tiempo, el equipo de Lionel Scaloni salió más decidido a buscar extender la diferencia, y encontró la forma a partir de un penal cometido a Marcos Acuña que Messi convirtió, alcanzando la marca de 10 goles en Copas del Mundo que ostentaba Gabriel Batistuta.

La selección parecía tener entonces el partido controlado, pero el DT neerlandés Louis van Gaal eligió acechar el área rival metiendo delanteros con mucha altura a la cancha para recibir centros, y de ese modo consiguió empatar el partido: primero apareció Wout Weghorst con un potente cabezazo a 9 del final, y después de que el árbitro Antonio Mateu Lahoz haya adicionado 10 minutos, en el último de ellos la Oranje encontró el 2-2 en una jugada de pelota parada muy bien trabajada, que Weghorst culminó. La Albiceleste mantuvo su superioridad en el juego durante el tiempo extra, pero sin poder plasmarla en goles, por lo que el partido debió definirse en la tanda de penales. Otra vez destacó Emiliano “Dibu” Martínez salvando los intentos de Virgil van Dijk y Steven Berghuis, Enzo Fernández tuvo la chance de definir la serie pero su tiro se fue afuera, y Lautaro Martínez fue el encargado de cerrar la tanda por 4-3 y depositar a la Argentina en semifinales, donde enfrentará a Croacia este martes desde las 16.

