Mundial Qatar 2022, en vivo

00.45 Echaron a la influencer croata del partido entre Croacia y Brasil por su “provocadora” vestimenta

La joven influencer croata de 30 años que se viralizó en los primeros partidos de Croacia en la fase de grupos por la vestimenta que elegía para ver los partidos, Ivana Knoll, fue expulsada del estadio por su “provocadora” ropa de látex, justo antes de que empiece el partido entre Brasil y Croacia, que terminaría con la victoria de los europeos por penales.

“No permiten que los fanáticos se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla”, dijo la croata nacida en Alemania en 1992 al diario alemán Bild en alusión a la seguridad del estadio. “Les pregunté por qué eran tan groseros”, agregó.

Así echaban a Ivana Knoll del estadio en Qatar

Sin embargo, explicó que hasta el momento no había tenido ningún inconveniente en el Mundial. “Es realmente genial. Nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños. Solo en Twitter hubo una reacción negativa de un qatarí. Pero probablemente solo quería llamar la atención”, sostuvo al mismo medio.

Además, adelantó sus planes para el resto de la competición: “De hecho, quería irme cuando los croatas fueran eliminados. Pero ahora definitivamente me quedo hasta la final, sin importar quién juegue allí”.

00.10 El árbitro de la semifinal contra Croacia ya dirigió a la Argentina en fase de grupos

El árbitro italiano Daniele Orsato será el encargado de dirigir el duelo de semifinales del Mundial de Catar 2022 entre Argentina y Croacia, el próximo martes a las 20.00 en el Lusail Stadium.

Orsato, de 47 años, dirigió la final de la Liga de Campeones de 2020 entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich y es árbitro internacional desde 2010. El italiano estará asistido por sus compatriotas Alessandro Giallatini y Ciro Carbone.

Será el segundo encuentro de Argentina que dirija el italiano, tras el duelo de la albiceleste contra México. Con la llegada de las rondas finales, el Mundial está subiendo la tensión hacia las actuaciones arbitrales y Orsato no se librará de la presión.

Argentina cargó duramente contra el colegiado español Mateu Lahoz, a pesar de avanzar a semifinales ante Países Bajos. Mientras, Portugal también desató su ira sobre el árbitro argentino Facundo Tello, después de ser eliminada por Marruecos.

