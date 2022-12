Mundial Qatar 2022: Argentina, Países Bajos y un partido de alto voltaje que repercutió en los medios europeos

escuchar

El encuentro de cuartos de final entre la Argentina y Países Bajos quedará en la historia del Mundial Qatar 2022 por los dientes apretados, las 14 tarjetas amarillas y una roja (por segunda amonestación a Denzell Dumfries en la serie de penales), y las provocaciones entre los protagonistas. Del Topo Gigio de Lionel Messi a Louis Van Gaal a las neerlandeses hablándoles a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para desconcentrarlos antes de que ejecutaran sus remates. La prensa europea se hizo eco de un partido de alto voltaje que terminó con el equipo albiceleste en las semifinales de la Copa del Mundo y con los dirigidos por Louis Van Gaal, eliminados.

“Enfadada, desilusionada, entristecida y agraviada, tras el thriller perdido ante los argentinos en los cuartos de final del Mundial, la selección neerlandesa se fue este sábado a casa. También es hora de mirarse en el espejo”, editorializa el periodista Willem Vissers en el diario De Volkstrant. Y califica al partido como “deportivamente bochornoso”.

En el párrafo más saliente, Vissers critica por igual a los albicelestes y los naranjas: “Los intereses son demasiado grandes y las diferencias en la rueda final del torneo son mínimas, por lo que es posible que simpáticos futbolistas que leen la Biblia por la tarde se sumen de repente a la tormenta argentina de antideportividad. En Países Bajos, la atención se centró en el arbitraje del español Lahoz y el comportamiento de los argentinos, donde el gruñón Lionel Messi fue inyectado con tiros de Maradona. Pero la Naranja tampoco quedó impune, con la distracción de los argentinos en los penales como punto más bajo. Países Bajos cometió más infracciones y abandonó el torneo, al igual que en 2006 y 2010, con demasiadas acciones antideportivas”.

El medio digital Voetball24.be fue en una dirección cercana. “Después del partido había muchas imágenes para ilustrar lo que fue la deportividad durante el encuentro, plagado de disturbios. Fueron difundidas filmaciones que muestran el comportamiento de los neerlandeses durante la tanda de penales: una y otra veces acosan a los jugadores argentinos para sacarlos de su concentración”.

“La Oranje debe reflexionar sobre el juego y su deportividad”: análisis de De Volkstrant sobre Argentina vs. Países Bajos y la falta de juego limpio de los neerlandeses. Captura de pantalla

La imagen viralizada de seis argentinos iniciando la carrera de festejo mientras se burlaban de sus derrotados dio pie a publicaciones de The Athletic, de Estados Unidos, y Marca, de España. “Había mucha agresividad en la foto, pero seguramente la primera vez que la viste no pensaste «eso está fuera de lugar», sino «me pregunto cuál es la historia allí». La primera parte de esa historia de fondo es que era obvio que los jugadores neerlandeses habían hecho algo para provocar a Argentina. No se celebra una victoria en la serie de penales restregándola en las narices de los rivales sin razón”, dice The Athletic. Y agrega: “Se puede ver en las cámaras superiores que los jugadores neerlandeses se acercaban a los lanzadores de penales de Argentina en su camino hacia el lugar. Esto no es una absolución a los jugadores de Argentina ni una satanización a los neerlandeses. Este tipo de cosas es parte del juego y, más que eso, parte de lo que hace que la Copa del Mundo sea especial”.

Un tuit crítico del diario Marca al seleccionado argentino por ese festejo se hizo viral en cuestión de minutos y desató bronca en los hinchas albicelestes. “Esta imagen es muy fea, terrible. Algunos no saben perder... algunos no saben ganar”, opina el medio español, sin mayor contexto. La cantidad de veces que que el español Antonio Mateu Lahoz mostró la tarjeta amarilla fue récord en la historia de la Copa del Mundo.

