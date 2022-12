Qué jugadores se pierden las semifinales del Mundial Qatar 2022 por acumulación de tarjetas amarillas

escuchar

Los partidos correspondientes a un torneo tan importante como la Copa del Mundo, siempre dan el pie para que los jugadores, en pos de dejar hasta la última gota de sudor dentro del campo de juego, jueguen con mucho ímpetu, razón por la cual los árbitros encargados de impartir justicia suelen sacar varias tarjetas. En consecuencia y, de acuerdo al reglamento impuesto por la FIFA, los jugadores que acumulan dos amarillas se pierden un partido por sanción disciplinaria. De cara a las semifinales, hay ... hombres que no podrán sumar minutos debido a la acumulación de amonestaciones.

En la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Medio Oriente, según precisa el reglamento de la FIFA, las amarillas “no se acumulan después de cuartos de final”. Es decir, los futbolistas se limpian cuando llegan a semifinales. El objetivo de la disposición de la FIFA es que ningún jugador se pierda la definición en caso de que su combinado alcance esa instancia, justamente por ello. Por este motivo, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Germán Pezzella, Leandro Paredes y Lionel Messi, que fueron amonestados ante el elenco neerlandés, no están condicionados para el séptimo partido.

Lionel Messi fue uno de los amonestados por el árbitro Mateu Lahoz en el duelo ante Países Bajos ALBERTO PIZZOLI - AFP

Hasta el momento, los árbitros mostraron un total de 204 tarjetas amarillas y cuatro rojas. Hubo tres futbolistas expulsados por doble amarilla: Vincent Aboubakar (Camerún), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Walid Cheddira (Marruecos).

En este contexto, la principal selección damnificada de cara a los cruces de semifinales es la Argentina, que no podrá contar con Marcos Acuña y Gonzalo Montiel para jugar ante Croacia, por un boleto a la final del Mundial Qatar 2022. El ex futbolista de Racing fue amonestado frente a Polonia y contra Países Bajos, por una falta ante Jurrien Timber; mientras que el ex River vio la amarilla en los enfrentamientos ante México, por una fuerte infracción ante Erick Gutiérrez, y frente al elenco neerlandés, por protestar ante el árbitro Mateu Lahoz.

Marcos Acuña fue amonestado por segunda vez en el Mundial y no podrá jugar las semifinales FRANCK FIFE - AFP

Croacia, por su parte, tenía cuatro futbolistas comprometidos en la previa del duelo ante Brasil: Dejan Lovren, Luka Modric, Borna Barišić y Mateo Kovačić, pero ninguno de ellos fue amonestado en el partido en el que el elenco balcánico dejó en el camino a los dirigidos por Tité, por lo que tendrá a todos a disposición. En tanto Marruecos, que eliminó a Portugal por 1 a 0 y se convirtió en la única selección africana en llegar a una semifinales de un certamen ecuménico en toda la historia, no podrá contar con Walid Cheddira: el delantero de SSC Bari de la Serie B de Italia recibió dos tarjetas amarillas en un lapso de dos minutos ante el elenco luso, por lo que el árbitro argentino Facundo Tello lo expulsó.

En tanto, Inglaterra y Francia definen este sábado al restante semifinalista y a partir de allí hay que observar quiénes quedan en condiciones de estar en la llave de los cuatro mejores.

Los cinco partidos que le quedan al Mundial

Semifinales

Croacia vs. Argentina - Martes 13 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (TyC Sports, DSports y TV Pública).

- Martes 13 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (TyC Sports, DSports y TV Pública). Marruecos vs. Ganador Inglaterra-Francia -Miércoles 14 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Partido por el tercer puesto

Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 17 de diciembre a las 12 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 18 de diciembre a las 12 en el estadio Lusail (DSports y TV Pública).

LA NACION

Temas Mundial Qatar 2022