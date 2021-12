El detalle en los festejos de Boca campeón que le llamó la atención a Mariano Closs

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), analizó este jueves la consagración de Boca Juniors en la Copa Argentina y reparó en un elemento particular del festejo del plantel xeneize que, según su opinión, demuestra la unión que existe entre los miembros del equipo.

“ A mí me llamó la atención el cariño con que festejaron entre todos . Si hay un grupo partido... las imágenes de anoche fueron muy claras. Vos te das cuenta cuando hay indiferencia. Yo veía que había indiferencia con Ramón Díaz en los festejos. Acá, no vi que estén enemistados con algunas decisiones del técnico. Alguien podrá pensar: en la victoria se tapa todo. No lo sé. Ponele que sí. Pero hay pequeños detalles que no se nos tendrían que escapar”, reflexionó Closs.

Luego, el cronista agregó: “Yo ayer vi un grupo cerrado, no vi un grupo disperso: extranjeros por un lado, argentinos por le otro, Battaglia solito. Vi un plantel que festejaba en común. He visto ayer una comunión en Boca Juniors. Hasta de Riquelme. No vi subgrupos”.

Por otra parte, consideró que el entrenador xeneize debería seguir en su cargo y lo argumentó: “ A Battaglia hay que dejarle tiempo . Es cierto que ha tenido vaivenes, el propio técnico lo sabe. Pero (Boca) no puede estar cambiando de técnico a cada rato. Si en algún momento creyeron que era él, hay que mantenerlo”.

Boca salió campeón y lo festejó a lo grande NICOLAS AGUILERA - AFP

Al mismo tiempo, el animador destacó el gesto del DT que, al coronar el título, compartió la celebración con su predecesor Miguel Ángel Russo. “Battaglia es un pibe sano, me parece. Esas son las cosas que Boca tiene que solidificar en algún momento”, añadió.

Además, el relator marcó la inestabilidad del fútbol argentino, y ubicó al Boca de Battaglia en ese contexto, al considerar que el miércoles Boca jugó mejor que el fin de semana. “A veces juega bien, a veces juega mal, y sin embargo, aún cuando le decían que el sábado había jugado mal, ayer podríamos haber encontrado el mismo equipo”.

El detalle de los festejos de Boca Juniors que le llamó la atención a Mariano Closs

Por último, Closs hizo un análisis de lo que, desde su punto de vista, Boca debiera hacer a partir de su triunfo de anoche. “Tiene que empezar bajo bases solidas a consolidar una estructura para construir, ¿qué mejor cosa para hacerlo con una victoria como esta? Ahora sí tiene que serenare y empezar a pensar cómo manifestarse futbolísticamente y estructuralmente. Es lo básico para que empiece a haber mas tranquilidad, para que haya trabajos con cambios, con serenidad, para que todos los días no se estén cambiando técnicos”, concluyó.