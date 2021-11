El error de Christian Martin en la alfombra roja del Balón de Oro que se volvió viral: “No sé quién es”

Este lunes tuvo lugar una de las fechas más esperadas por el fútbol internacional: la gala del Balón de Oro, en la que se entrega el galardón a las figuras más destacadas del año en este deporte. En la previa y durante el evento hubo lugar para algunas perlitas como el episodio que protagonizó Christian Martin cuando confundió a una reconocida actriz de Hollywood con una cantante inglesa.

En la transmisión que hacía desde la alfombra roja para ESPN, el periodista anunció la llegada de dos figuras internacionales, pero se olvidó de los nombres por lo que tuvo que improvisar. “Es Dua Lipa”, aventuró primero, pero a los pocos segundos se sinceró ante el micrófono: “¡No sé quién es!”.

“Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter”, agregó en medio de las risas de fondo. Esta vez sucedió lo mismo y aclaró que desconocía el nombre del actor. “No sé quién es”, aclaró. Segundos después, el periodista en el piso lo ayudó y le aclaró que la famosa en cuestión era Zendaya. “Es actriz, me dicen”, contó.

El error de Christian Martin que se volvió viral en las redes sociales

Efectivamente, las figuras internacionales invitadas a la gala del Balón de Oro eran Zendaya y Tom Holland, dos actores de Hollywood que dieron la sorpresa con su aparición estelar durante la noche. Ambos pasaron por la alfombra roja y posaron frente a las cámaras que los esperaban en el lugar. Su aparición no fue al azar, ya que la pareja artística se encuentra promocionando su próxima película: Spider-Man No Way Home. La nueva película de Sony y Marvel que apunta a convertirse en el mayor estreno de este año. Holland interpretará a Peter Parker mientras que Zendaya hará lo mismo en el papel de Michelle. En la Argentina la película llegará a los cines el 17 de diciembre.

La reacción en las redes ante el error de Christian Martin

Luego de percatarse del error de Martin, sus seguidores se volcaron a las redes sociales donde compartieron el fragmento del video de la confusión y se solidarizaron con el periodista por su confusión.

Zendaya y Hollland se encuentran promocionando su nueva película Spider-Man: No Way Home Instagram @spidermanmovie

“Sos un genio”; “Es un maestro”; “Yo estoy con Martin en esta. ¿A qué fueron?”; “No puede ser. Estaba Spiderman y le dijo Harry Potter”; “Invitados a una ceremonia de fútbol. No sabe quiénes son, más me hace quererlo”; “Te amo Vikingo, pero estabas re perdido”; “Se golpeó mucho la cabeza de chiquito”, fueron solo algunos de los comentarios que hicieron los internautas en las rede sociales.