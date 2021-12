El delicado estado de salud de Guido Süller: fue operado de urgencia por segunda vez

Guido Süller no está pasando un buen momento de salud, el artista se encuentra internado en el Hospital Austral de la provincia de Buenos Aires. Este domingo, a través de un video que le envió a LA NACION, contó que al ir a sacarse el parche que le pusieron en su ojo derecho, luego de someterse a una cirugía, se enteró que debía operarse de urgencia por segunda vez, ya que le encontraron un nuevo problema en la vista.

El mediático explicó que en las últimas horas le quitaron el vendaje que le habían colocado este sábado, luego de la primera cirugía para mejorar su visión, pero cuando lo vio la médica no lo encontró bien. “Me revisó la doctora, parece que encontró un problema y tengo que volver a operarme. Hay un punto que está estirando el iris y se está abriendo el agujero de la pupila”, explicó angustiado desde el centro de salud.

Guido Suller habló de su salud luego de realizarse una cirugía

Mientras relataba los detalles, el hermano de Silvia Süller mostró su ojo afectado a cámara. “No sé si se ve algo. Este es el ojo, ¿se ve ahí?”, preguntaba mientras dejaba percibir la irritación en la esclerótica.

Guido Süller habló con LA NACION antes de someterse a una cirugía por su afección en el ojo derecho Captura

“A las tres de la tarde me tienen que operar de urgencia porque sino eso sigue desparramándose”, señaló el arquitecto de 60 años hacia el final del video. Antes de despedirse, le hizo un conmovedor pedido a sus seguidores: “Deséenme suerte y recen una oración por mí, los quiero mucho e iré contando todo. Gracias”.

Previo a someterse a la primera cirugía, el mediático también le había dejado un mensaje a sus 143 mil seguidores de Instagram. En sus Stories, escribió sobre una foto del paisaje de su casa en Nordelta: “Necesito de ustedes amigos, solo que me tiren buena energía, los quiero”.

El mensaje que compartió Guido Süller en Instagram Instagram

Los usuarios, fieles, no tardaron en hacerle llegar su cariño, le enviaron palabras de aliento en los comentarios de su última publicación de Instagram. “Guido, que todo sea para bien con las operaciones de tus ojos. Cuidate mucho”, “Grande Guido”, “Mucha suerte, te amamos”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

El día en el que Guido Süller tuvo que dejar su trabajo por problemas en su visión

El mediático fue Comandante de abordo por diez años y trabajó durante 25 años en Aerolíneas Argentinas. Era una de sus mayores pasiones y siempre se definió como un fan de la aviación.

Si bien disfrutó por años ejercer su labor, el ex de Tomasito se despidió del mundo aéreo a través de una emotiva carta que compartió en Twitter hace seis años atrás, donde explicó los motivos de la decisión.

Guido Süller bajando de un Boeing 737 de Aerolíneas en el año 1989 Twitter

“Ahora mi cuerpo me pide por favor que me baje, mis ojitos ya no están como antes y los médicos no me dejan volar”, contó. Y agregó: “Dios, no sé cómo voy a hacer para superar esta etapa, fue la más linda de mi vida. Cuando me pidieron el uniforme y la credencial, sentí que me estaban sacando un brazo o una pierna, se me llenan los ojos de lágrimas”. En ese momento, Guido aclaró que en la última revisión médica no le dieron la licencia correspondiente para seguir ocupando ese puesto.