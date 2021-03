Facundo Campazzo se acerca a sus primeros playoffs de la NBA: otra victoria de Denver Nuggets

Facundo Campazzo estuvo a tono con lo que ofreció Denver Nuggets en lo que en la NBA se denomina segunda unidad: el quinteto suplente, elegido por los entrenadores en determinados momentos de los partidos para dar descanso a los titulares. En la noche del viernes, esa segunda unidad no le ofreció soluciones a Michael Malone, el coach de la franquicia a la que el cordobés se sumó en esta temporada: cada vez que ingresaron, la prestación del equipo cayó. Al final, Denver venció como visitante a New Orleans Pelicans por 113-108 en el Smoothie King Center.

La planilla de Campazzo se cerró con números bajos. No sumó puntos ni asistencias, bajó tres rebotes defensivos, cometió dos faltas y el “+/-” (esa estadística que mide la variación del resultado mientras un jugador está en la cancha) le salió negativo: -13. En el tercer cuarto, Malone no lo consideró, por lo que el base (el martes cumplió 30 años), recién se reincorporó al partido para el cuarto decisivo. Su ingreso coincidió con un bajón del equipo, que se vio superado en ese tramo por los Pelicans, por lo que Campazzo volvió a sentarse rápidamente. Ya no volvió a ingresar.

Zion Williamson cara a cara con Facundo Campazzo, en el triunfo de Denver Nuggets ante New Orleans. Getty Images

¿Cómo se explica la victoria de Denver? Podría decirse que por otra extraordinaria prestación de Nikola Jokic. El gigante serbio de 2,13 metros aportó 37 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes y 2 robos en 41 minutos. Del otro lado sobresalió Ziom Williamson, que aportó a los Pelicans 39 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

Denver, camino a los playoffs

El triunfo de Denver pone a la franquicia en una buena posición rumbo a los playoffs, que serían los primeros del cordobés en la liga, lógicamente. Ya en la recta final de la temporada regular, los Nuggets están en la quinta posición en la Conferencia Oeste, con un récord de 27 triunfos y 18 derrotas, cada vez más cerca de Los Ángeles Lakers, que vienen cayendo considerablemente en las últimas semanas, lastrados por las lesiones consecutivas de Anthony Davies y LeBron James.

De mantener esta progresión, Denver podría desplazar a los Lakers y obtener así un premio simbólico: de terminar en el cuarto lugar, se asegurará jugar un hipotético partido decisivo del primer cruce de playoffs como local.

La siguiente estación para los Nuggets y Campazzo será el domingo ante Atlanta Hawks, como locales en el Ball Arena de Denver. El partido comenzará a las 22 (hora de Argentina). Será otra ocasión para ver en acción al cordobés.

