Franco Colapinto en Austin: otro domingo de frustración por un choque y los daños en su Alpine

Circuito de Austin, Texas, Gran Premio de los Estados Unidos 2026, vuelta 26. Arvid Lindblad, con neumáticos medios frescos y un Racing Bulls que es inherentemente más rápido que un Alpine, quiere adelantar a Franco Colapinto.

En el giro cerrado de la curva 1 del circuito, Pierre Gasly sale de boxes, tras recibir neumáticos duros y, sin querer, bloquea la trayectoria del argentino.

En un instante, Franco revive la escena de Bakú, en la que impactó al francés hace cuatro semanas, perdiendo ambos preciosos puntos para el equipo Alpine. Y en ese instante, con el eje posterior en el límite de adherencia, porque había que rotarlo para acabar la curva, tuvo que levantar o frenar. Y por eso el trompo. Otra pesadilla más.

Su coche ya estaba condenado porque Lindblad le había rozado, causándole daños en el pontón derecho. Once vueltas más tarde, y con tiempos de giro mediocres debido a los daños aerodinámicos, le daban la orden de abandonar. Franco, levantando el pie, y quizás frenando (por eso no lo contó), había salvado a Gasly, pero el destino le jugaba en contra. La estadística dirá que en las últimas cuatro carreras tuvo que retirarse en tres, un resultado poco imaginable a mediados de setiembre pasado, cuando llevaba 25 grandes premios recibiendo la bandera a cuadros. Lejos estaba Franco de pensar en un final triste para un domingo en el que quería luchar con todo.

Franco Colapinto, a bordo del Alpine; detrás el francés Esteban Ocon (Photo by Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Así contaba Franco lo sucedido ante las cámaras de ESPN:

—Iba a ser una carrera difícil desde atrás, vimos que venía algo suelto. ¿Qué pasó, en definitiva? ¿Por qué fue el abandono?

—Sí, nada, una carrera dura, creo... Difícil, muchos daños al final. Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto, así que una pena. Creo que fue un fin de semana duro, con la penalización, obviamente, que iba a ser más complicado, pero un poco triste por la carrera de hoy. Elegí yo alargar con goma dura, para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás, pero nada, no funcionó. Mucho tráfico, me quedé muy trabado detrás de los Williams, no podía pasar, estaba bloqueando mucho todos los frenajes, y con el aire sucio fue muy complicado. Se sobrecalentaba mucho el agua, así que nada, hay que trabajar para México. Por suerte viene ahora bastante rápido, y trabajar para revertir esta situación.

Lejos estaba Franco, el sábado por la tarde, de pensar que iba a vivir una jornada triste.

El toque entre Colapinto y Lindblad

Cuando el domingo por la mañana los miembros de los equipos y el público tempranero ingresaban al escenario del que iba a ser el 55.º GP de Estados Unidos, solo quedaban en la zona de espectáculos algunos papeles y envases de cerveza tirados. Restos del concierto de rock-rap de la noche anterior.

Minutos después de pasar por el molinete del paddock, Franco se enteraba de que iba a ganar una posición en la grilla de largada porque Lance Stroll (Aston Martin) iba a largar desde la calle de boxes.

En los papeles, tras los primeros compases de la carrera, a los que había que sobrevivir, parecía que los dos Cadillac de Valtteri Bottas (19º) y Sergio Pérez (18º), los dos Williams de Alex Albon (17º) y Carlos Sainz (16º) y el Haas de Esteban Ocon (15º) serían presas fáciles, ya que, en sus mejores vueltas, Carlos Sainz (Williams, motor Mercedes) era hasta 20 km/h más lento en la recta larga que Franco, y Ocon (motor Ferrari) cedía hasta 13 km/h.

Parecía también evidente que Alpine había apostado por utilizar una carga alar algo más reducida que la de otros equipos con motor Mercedes (se iba a medir a Colapinto pasando a 351 km/h por el sensor de velocidad máxima). Si llegaba a situarse a espaldas de Arvid Lindblad, que iba a largar desde la 14.ª posición, Franco iba a tener cierta ventaja en velocidad, hasta 12 km/h.

Franco solicitaba largar con neumáticos duros. Entonces, Alpine mandaba a Pierre Gasly, desde la décima posición en la grilla, comenzar con el calzado blando. Tenía que durar en torno a 20 giros. Los duros tenían que durar hasta la vuelta 30/32. Iba a hacerse una parada en la que se instalarían blandos nuevos en el coche del argentino.

El duro debía permitir ganar posiciones cuando aquellos con blandos se detuviesen antes. Y, girando en aire limpio con los duros, establecer una diferencia que, después de parar por los blandos, le dejara con una desventaja breve que sería descontada fácilmente con el mayor agarre de esos blandos hasta acabar la carrera.

La palabra de Colapinto

Los planes iban a complicarse poco después de la largada, en cuanto Franco, después de superar al Cadillac de Valtteri Bottas, se encontró con la defensa de Sergio Pérez. El mexicano es un mago barriendo la pista y obligando al atacante a quedar por afuera en las curvas y sin poder acelerar como quisiera. Aprovechando sus neumáticos blandos, Gabriel Bortoleto superaba a Franco.

En la vuelta 4, algo parecía suceder con el sistema de propulsión del Alpine. Decía por radio que le faltaba potencia en las rectas. Había que jugar con la electrónica para procurar solucionar el tema.

Los Racing Bulls, una pesadilla

Bortoleto pasaba a Pérez y se escapaba. Fue en la sexta ronda cuando Franco adelantó a Pérez y se situaba 19º. Giraba bastante rápido, porque en las siguientes vueltas era más rápido que los cuatro rivales que le precedían, todos ellos con blandos. Más adelante, Pierre se situaba 10º, por detrás de Liam Lawson. Había sobrevivido a un toque con el Haas de Oliver Bearman en los primeros compases. Sufrió daños, perdiendo carga aerodinámica. En esas condiciones no iba a poder el francés con el Racing Bulls de Lawson, quien, dirigido desde el muro de boxes, se concentró en defender los dos puntos de la novena posición, que iba a ser suya al final.

Franco Colapinto, adelante de Valtteri Bottas y Lance Stroll (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Superado Pérez, Franco comenzó a presionar al Williams de Carlos Sainz. Cuatro veces se lanzó por dentro en la primera curva y otras tantas el español le hacía lo que se denomina “la tijera”: abrirse bien en la frenada y dejar que el rival se pase, exigido en la frenada, teniendo que esperar para acelerar. De esa manera, el defensor puede acelerar antes por dentro, recuperando la posición en la recta o mini recta siguiente.

Franco quedó 17º cuando Sainz entró a boxes en la 18ª ronda para dejar sus blandos y poner duros. Siguiendo en pista con su calzado duro, Franco llegó a situarse 15º, por delante del inglés Arvid Lindblad, que había parado a dejar sus blandos instalando medios. Con su Racing Bulls con gomas frescas, Arvid comenzó a atacar a Franco. El ritmo del argentino era bueno, esperando detenerse alrededor del 30° giro, pero Lindblad ya resultaba hasta un segundo más rápido. Resistió Franco tres estocadas del inglés, pero, llegando a la curva uno a izquierda, tras cumplir la 25ª ronda, con Franco frenando controlado por dentro, Lindblad lo apareaba por fuera.

Ambos comenzaron a girar y se tocaron. Justo en ese momento, Pierre Gasly salía de boxes tras instalar neumáticos duros. Quedó el francés a baja velocidad, justo por delante de la línea de marcha de Franco. Lindblad bloqueaba cualquier intento del argentino de esquivar a Gasly por afuera. Por eso, según sugieren las imágenes de ESPN, frenó o levantó el pie del acelerador para no chocar a su compañero. Hacía un medio trompo y perdía una posición, pero quizás había salvado la carrera de su compañero. Lindblad pasó y se fue luchando con Gasly.

La lucha de Colapinto con Sainz

Debido al roce con Arvid, parte del fondo y un guía flujos en el costado derecho del auto se desprendió parcialmente. Desde boxes le indicaban a Franco que podía continuar. A partir de ese momento, el daño aerodinámico era evidente y comenzó a girar de dos a tres segundos más lento. En la vuelta 31 le instalaron un juego nuevo de blandos, pensando llegar al final. Al volver a la pista estaba 19º, a 17 segundos de Sainz. Sus tiempos de vuelta no eran buenos y revelaban que una recuperación importante era imposible. Por eso, el equipo decidió retirar a Franco de la carrera en la vuelta 35.

Terminaba así el sueño de una remontada que debería haber dejado algo positivo de un fin de semana totalmente condicionado para Franco por la penalización que le obligaba a largar desde el fondo del pelotón. Por lo menos, al retirarse de la carrera ha ahorrado motor y dentro de una semana en el circuito Hermanos Rodriguez de la ciudad de México tendrá la oportunidad de desquitarse.