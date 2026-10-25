Barcelona - Real Madrid, por la Liga de España, en vivo: horario, TV y formaciones

Si ya los fanáticos merengues se habían llevado una sorpresa enorme con la baja de Thibaut Courtois por su estado febril, el entrenador portugués les trasladó otra vinculada a lo táctico: Federico Valverde funcionará en el lateral derecho para dejarle lugar a Bernardo Silva en la mitad de la cancha.

Con ese movimiento, Real Madrid estará representado por un once inicial con Andriy Lunin; Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Silva y Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Yan Diomandé.