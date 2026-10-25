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Barcelona - Real Madrid, por la Liga de España, en vivo: horario, TV y formaciones

Se enfrentan en el Camp Nou; televisan DSports y Flow, canal 109

Barcelona y Real Madrid están realizando el calentamiento previo sobre el césped del Camp Nou; Fermín López reemplazará al lesionado Dani Olmo.
Barcelona y Real Madrid están realizando el calentamiento previo sobre el césped del Camp Nou; Fermín López reemplazará al lesionado Dani Olmo.JOSEP LAGO - AFP

Partido de Balón de Oro

Además de llevarse todas las miradas por su trascendencia mundial, el clásico de este domingo tendrá la particular mirada sobre Lamine Yamal y Kylian Mbappé debido a que este lunes se realizará la entrega del Balón de Oro. El español y el francés son los principales candidatos a quedarse con el galardón, por lo que el duelo de esta jornada también tomará color por lo que puedan hacer las estrellas mencionadas para justificar un poco más por qué se merecerían el premio.

Mourinho y una sorpresa

Si ya los fanáticos merengues se habían llevado una sorpresa enorme con la baja de Thibaut Courtois por su estado febril, el entrenador portugués les trasladó otra vinculada a lo táctico: Federico Valverde funcionará en el lateral derecho para dejarle lugar a Bernardo Silva en la mitad de la cancha.

Con ese movimiento, Real Madrid estará representado por un once inicial con Andriy Lunin; Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Silva y Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Yan Diomandé.

Barcelona, confirmado

El entrenador alemán, Hansi Flick, alineó once protagonistas lógicos, sabiendo la baja de Dani Olmo por la lesión muscular que sufrió durante la caída ante PSG por Champions League, la primera de la temporada: Fermín López, como en aquella noche parisina, será su reemplazante.

De esta manera, el conjunto blaugrana irá con Joan García; Xavi Espert, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo; Pedri, Rodri y Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Una baja de último momento

Real Madrid sufrió una baja sorpresiva a pocas horas de enfrentarse a Barcelona: el arquero Thibaut Courtois quedó descartado por un proceso gripal y no podrá ser parte del equipo de José Mourinho. El club confirmó oficialmente su ausencia este domingo y convocó en su reemplazo a Illia Voloshyn, el arquero de Real Madrid C. Pero el arquero titular será el ucraniano Andriy Lunin, que no jugó un solo minuto esta temporada, ni en Liga ni en Champions.

Thibaut Courtois atraviesa un proceso gripal y no podrá estar en el clásico de esta tarde en el Camp Nou. (Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)
Thibaut Courtois atraviesa un proceso gripal y no podrá estar en el clásico de esta tarde en el Camp Nou. (Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)Mateo Villalba Sanchez - Getty Images Europe

Barcelona va por una marca histórica

Esta tarde será especial para Barcelona no sólo por el duelo con Real Madrid, sino que en el clásico tendrá la oportunidad de establecer una nueva marca en la historia del fútbol español: el equipo dirigido por Hansi Flick ganó las primeras nueve fechas de la Liga de España e igualó el récord de mejor arranque que había conseguido justamente el conjunto merengue en la temporada 1968/69, cuando también logró nueve éxitos consecutivos.

La voracidad de Mbappé

Kylian Mbappé sabe bien lo que implica dejar su sello en el Camp Nou, ya que el delantero francés convirtió ocho goles en tres visitas al estadio de Barcelona. Esta temporada suma 12 tantos en 12 partidos y esta tarde será la principal referencia ofensiva de Real Madrid.

Kylian Mbappé celebrando con Jude Bellingham en el Camp Nou. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Kylian Mbappé celebrando con Jude Bellingham en el Camp Nou. (Photo by Josep LAGO / AFP)JOSEP LAGO - AFP

La probable formación de Real Madrid

La posible formación de Real Madrid para el clásico en el Camp Nou, sería: Lunin; Federico Valverde o Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham; Yan Diomandé, Arda Güler y Bernardo Silva; Kylian Mbappé.

Seis debuts en Barcelona

Este clásico representará el primer gran duelo por la Liga de España para seis jugadores de Barcelona: Dominik Livakovi, Rodri, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Brian Fariñas.

La posibles once de Barcelona

Esta es la probable formación de Barcelona para el clásico con Real Madrid: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo; Pedri y Rodri; Lamine Yamal, Fermín López y Adeyemi; Raphinha.

El clásico que sacude España

Bienvenidos a la transmisión en vivo del clásico entre Barcelona y Real Madrid, que se disputará en el Camp Nou, por la 10° fecha de la Liga de España. El encuentro será dirigido por Juan Martínez y lo televisará en directo DSports.

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