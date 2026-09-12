Franco Colapinto: “Fue una de mis mejores clasificaciones en la Fórmula 1″

A casi una semana de romper en llanto al terminar noveno el Gran Premio de Monza, después de haber llegado a estar tercero en el relanzamiento de la carrera, otro noveno puesto mostró una cara opuesta de Franco Colapinto en la clasificación en el circuito de “Madring”. El piloto argentino se mostró feliz con el rendimiento de este sábado y es optimista de cara a la carrera de Fórmula 1 del domingo en España.

Para el piloto de Alpine resultó una qualy emocionante en la que logró superar la Q2, a diferencia de su compañero, el francés Pierre Gasly, que quedó 14°. Primero, porque salvó el auto de un golpe con enormes reflejos en mitad de la sesión, sacando chispas, en una de las curvas más peligrosas del circuito. Luego, por el giro impecable que lo llevó a la Q3 y lo puso entre los 10 mejores. “Creo que no lo esperábamos, estaba muy difícil, no teníamos el ritmo ni ayer ni hoy. Pero hice una vuelta que fue una locura”, dijo el argentino.

Franco Colapinto aceleró en la clasificación en el circuito de "Madring" y tuvo premio: largará noveno en la carrera del domingo @AlpineF1Team

Su salvada paralizó a todos en la denominada curva “Monumental”. “Se me fue de cola, se puso feo, pero por suerte tuvimos revancha en la siguiente vuelta. Fue para darle emoción a la qualy [entre risas]. Quedé contento porque no teníamos el auto para estar ahí”, comentó el piloto de Pilar. Y agregó: “Estoy contento con la vuelta, con la clasificación, creo que es una de las mejores que tuve en la F1. Mañana es una carrera larga, pero intentaremos sumar puntos”, contextualizó Franco, respecto de lo que vendrá el domingo, a 57 vueltas.

Además, comparó su trabajo este fin de semana con los anteriores. “Capaz que en Miami o Canadá estábamos entre los mejores cinco equipos, pero esta vez no. Éramos el séptimo y haber quedado noveno es un gran esfuerzo. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes, hicimos un gran trabajo del principio a final, mejorando. Me sirvió la experiencia de Monza. Anoche me quedé hasta muy tarde intentando mejorar, pero también lo había hecho en Monza y después quedé octavo con un auto que hizo la pole [por la de Gasly]. Pero valió la pena”, comentó el argentino.

Otro que se salvó de golpearse, pero en su caso le sirvió para quedarse con la mejor posición de salida, fue el campeón vigente Lando Norris, cuyo McLaren pasó a centímetros del muro sobre el final de la qualy, cuando superó al italiano Kimi Antonelli, el actual líder del campeonato. “Estoy en shock, me sorprende un poco estar primero. Ha sido una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera”, dijo el británico tras firmar la tercera pole en las últimas cuatro carreras.

“La adrenalina estaba por las nubes en la última vuelta. Tienes que relajarte y dejar que todo fluya. Fue una de esas vueltas en las que todo salió a la perfección. ‌Tenía una idea clara de lo que quería hacer, pero la cuestión era si ​mi mente me dejaría hacerlo, y todo funcionó prácticamente a la perfección”, añadió, antes de dar una frase que resume su sensación cuando el auto prácticamente besó el borde de la pista en la búsqueda de lograr su mejor giro: “Pensé en ese momento que los mecánicos iban a estar arreglando el auto toda la noche”.

Lo mejor de la clasificación del GP de España

Por el contrario, el que estaba decepcionado era Gasly. “Hasta la FP3, honestamente, estaba cómodo y súper confiado con el auto y en nuestro rendimiento para estar al frente del pelotón. Pero en la Q2 no tuve agarre. Tenemos que entender exactamente qué pasó de mi lado, porque el rendimiento está ahí. Mañana va a ser más que complicado. Espero que podamos encontrar respuestas esta noche”, señaló el francés.