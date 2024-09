Franco Colapinto hizo una histórica clasificación en la Fórmula 1 y las redes sociales estallaron

Escuchar

El piloto argentino de Williams Racing, Franco Colapinto, logró avanzar a la Q3 y finalizó noveno en la clasificación al Gran Premio de Azerbaiyán. De esta manera, largará en la quinta fila de partida este domingo 15 de septiembre en el Circuito Callejero de Bakú.

Los mejores memes de la clasificación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 (Captura: X)

El joven de 21 años vive uno de sus mejores momentos del año, tras conseguir un histórico noveno puesto en la clasificación, que le permitirá salir en ese lugar en la grilla de largada en el GP de Azerbaiyán. A pesar de haber comenzado las prácticas de manera accidentada, logró mantener un gran rendimiento durante la jornada del sábado en una pista que no conocía.

A pocos minutos de las 10 de la mañana, se largó la Q3, la última tanda de clasificación donde estuvieron los 10 pilotos más rápidos de la Q2, en la que participó Colapinto, quien obtuvo el noveno lugar. Antes, había logrado el octavo lugar en la Q1 y el sexto en la Q2. Con este resultado se convirtió en el primer argentino en entrar al top ten de una clasificación luego de 42 años: el último había sido Carlos Reutemann en Brasil 1982.

Franco metió Q3!!!



Argentina un sábado a las 9 de la mañana:pic.twitter.com/GEDjhJxSn9 — Esteban Fulanito 🇦🇷 (@EstebanFulanito) September 14, 2024

Tras su gran trabajo, Colapinto brindó una entrevista a ESPN. “Perfecto hubiera sido si no hubiera roto el auto ayer, pero fue un fin de semana, hasta ahora, muy positivo. Estoy muy feliz de haber entrado en la Q3. Era algo que no sé si esperábamos, yo quería ir paso a paso, de sesión a sesión y vuelta por vuelta. Creo que hicimos buenos ‘saltitos’ en cada vuelta que di y terminamos en la Q3”, indicó.

Asimismo, admitió que le pudo haber ido mejor si es que no arriesgaban con un cambio en el automóvil. “Para la Q3 hicimos un cambio en el setup para ver si podíamos dar un pasito, pero las gomas de atrás no aguantaron toda la vuelta, así que fue un poco arriesgado y no salió. Si no, capaz hubiera quedado, no sé, octavo o séptimo, un poquito más adelante. Hubiera estado más contento”, concluyó para sorpresa de todos.

Mira las vueltas que está metiendo Franco en qualy loco pic.twitter.com/j8K6uIAdh5 — ParalyticsF1 (@ParalyticsF1) September 14, 2024

Entre los miles de fanáticos argentinos que se levantaron este sábado por la mañana, muchos compartieron su alegría a través en las redes sociales con divertidos memes.

Los mejores memes de la clasificación de Franco Colapinto en la Fórmula 1

FRANCO COLAPINTO GOES TO Q3 pic.twitter.com/u3L6IGKCFi — nini (@SCUDERIAFEMBOY) September 14, 2024

Franco pasa a Q2*

yo: bien Franco!! que crack 👏👏



Norris queda afuera en Q1*

yo: pic.twitter.com/f6nlCpZIrR — ParalyticsF1 (@ParalyticsF1) September 14, 2024

franco colapinto in that williams pic.twitter.com/NOUBelYX3d — fanni⁴ (@landoscurls) September 14, 2024

FRANCO COLAPINTO INTO Q3 BEING 4 TENTHS AHEAD OF ALBON 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



pic.twitter.com/ZJrvP5vFyP — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) September 14, 2024

Los mejores memes de la clasificación de Franco Colapinto en Fórmula 1 (Captura: X) Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

