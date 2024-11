Fue campeón de América, pero una noticia lo devastó y hoy vive “perdido” en las calles

El mundo del fútbol no solo tiene historias de campeones, fama y dinero; en muchos casos, los que salen de la disciplina viven una realidad más terrenal a pesar de haber tocado la cima con la pelota en sus pies. Los amantes del deporte recordarán a Adriano Leite Ribeiro, el centrodelantero de gran porte que conquistó la Copa América 2004 y fue estrella de clubes como el Inter de Milán, el Flamengo y Corinthians, entre otros. El brasileño se retiró de la actividad profesional a sus 34 años, en el 2016, y a partir de aquel momento no paró de ser noticia por las condiciones en la que aparece en algunos videos sobre él que se viralizan. Y esta semana se lo volvió a ver bebiendo alcohol en compañía de sus amigos.

Adriano fue uno de los grandes delanteros brasileños del último tiempo; su hito más conocido fue la remontada en el último minuto ante la selección argentina en la final de la Copa América 2004. Tras recibir un rebote en el área, el futbolista acomodó la pelota a un costado y empató el encuentro 2 a 2, que, finalmente, se tuvo que definir a través de los penales, lo que le permitió a Brasil coronarse campeón.

Sin embargo, fue aquel año cuando su vida comenzó a cambiar, tras recibir la noticia de que su padre falleció, lo que lo condujo a una depresión de la cual le costó salir adelante. Fue el motivo por el que también salió en más de una oportunidad en los medios de comunicación por causar conflictos en discotecas, consumo de alcohol, accidentes de tránsito y problemas en la favela y con la policía.

En la última semana, el exfutbolista volvió a dar de qué hablar. El usuario de TikTok @nanizin.77 fue el encargado de difundir los videos de Adriano bebiendo alcohol, riendo y jugando con sus amigos al dominó. El fragmento se viralizó porque se lo ve descalzo, con un vaso de cerveza, acompañado de amigos y en un estado lamentable, mientras sostenía su celular en la mano.

La imagen entristeció a los fanáticos del fútbol, sobre todo, porque se trataba de una de las grandes apuestas de los últimos tiempos por su faceta goleadora y su potencial físico; sin embargo, su vida fuera de las canchas lo llevó, poco a poco, a abandonar la actividad profesional. “Deberían rescatarlo”; “Por favor ayuden al gran Adriano” y “‘El Emperador’ que un día fue”, fueron algunos de los mensajes en la caja de comentarios.

Hace pocos años, el exfutbolista se refirió a la situación que vive tras dejar el fútbol en diálogo con el sitio The Player’s Tribune. “Dijeron que desaparecí. ‘Adriano corrió de los millones’; ‘Adriano está en las drogas’; ‘Adriano desapareció en la favela’. ¿Saben cuántas veces leí esos títulos?”, manifestó y luego añadió: “Acá estoy, sonriendo enfrente de ustedes. Volví con mi gente, mis amigos, mi comunidad. No quería estar en el castillo, en la cima del monte alejado de todos. Un día charlé con Moratti (expresidente de Inter de Milán). Me preguntó cómo estaba y le fui sincero. ‘No puedo seguir en Italia. Me quiero quedar en Brasil’. Y él lo entendió a la perfección. Siempre tendrá mi respeto”.

A pesar de ser titular de todos los medios, el brasileño asegura llevar una vida llena de felicidad: junto a sus amigos de La Favela, lejos del glamour, la fama y el dinero del fútbol.

