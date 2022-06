Furor por la imagen en la cancha de Gimnasia: “¿Soy el único que ve a Maradona?”

Una imagen de la tribuna de Gimnasia y Esgrima La Plata se viralizó a través de las redes sociales por un detalle muy particular. En la captura, según advirtió un usuario, se puede ver a una persona de perfil cuyo aspecto es muy similar al de Diego Maradona.

En pleno partido del “Lobo” ante Patronato, por la segunda fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol, las cámaras enfocaron a los hinchas del club platense y una aparición llamó la atención de los televidentes. “¿Soy el único que lo ve?”, se preguntó el usuario de Twitter Valentín Torrer Erwele y compartió dos fotos. “Fua, el Diego”, le respondió uno de sus 96.000 seguidores. “Elijo creer”, comentó otro. “¡El Diegote!”, exclamó un tercero celebrando el hallazgo.

"¿Soy el único que lo ve?", la imagen viral de Maradona en el Bosque platense (Foto: Twitter @TorresErwerle)

La imagen habla por sí misma. En el centro, rodeado de hinchas que miran con atención el campo de juego, se destaca la figura de un hombre que parece estar observando algo a sus espaldas y tiene una contextura física similar a la de Maradona.

Más allá de la cantidad de usuarios que se manifestaron de acuerdo con el tuitero, también hubo varios que lo acusaron de editar la imagen y le pidieron que deje descansar al ídolo en paz. “Basta, amigo, superemos esto, él nos mira de arriba”, le dijo uno de sus seguidores. “Dejalo descansar en paz, papu, de nada sirve lucrar con él”, le marcó otro. “Si estás subido de peso y usás gorra durante un partido de fútbol, y da la casualidad que te sacan una foto, felicidades, sos el Diego manifestándote en la tierra”, ironizó un tercero.

Furor por la imagen viral de Diego Maradona en la cancha de Gimnasia (Foto: Captura de pantalla)

Para seguir en el tono de broma, algunos se pusieron a buscar otros parecidos en las capturas e identificaron a otras celebridades como Leo Mattioli, Elvis Presley, Jorge Rial, Marcelo Bielsa y hasta Jorge Sampaoli.

Como si fuera poco, el usuario agregó un segundo tuit con una foto del que sería el doble de Maradona. “Me acaba de escribir un familiar de la persona que aparece en la foto. Es este. ¿Se parece?”, preguntó. Y las respuestas llegaron de inmediato: “No, viéndolo de frente nada que ver“, dijo un seguidor. “En lo único que se parecen es en lo argentino”, apuntó otro. “Pensé que el Pepo era de Racing”, dijo un tercero que comparó al falso “10″ con el cantante de cumbia. “Maradona ya está en el cielo, difícil que aparezca en imagen. Puede aparecer con alguna ayuda en el Mundial”, se ilusionó otro de cara a la cita en Qatar.

"¿Se parece?", la persona que habría sido confundida con Maradona (Foto: Twitter @TorresErwerle)

No es la primera vez que la figura del astro del fútbol reaparece en el marco de un partido de fútbol. En la final de la Copa de la Liga Profesional 2022, que disputaron Boca Juniors y Tigre, y que dio como ganador al conjunto xeneize, tras una categórica victoria por 3 a 0, un hincha capturó una postal que generó escalofríos. Una persona muy parecida a Maradona, vestida de azul y oro, impactó a todos en plena tribuna.

El doble de Maradona en la final de Boca-Tigre Twitter

Algo similar ocurrió en Wembley, Inglaterra, durante la Finalíssima que Argentina le ganó a Italia. Una imagen de Lionel Messi que fue posteada por la fotógrafa española Sara Arribó en su cuenta de Twitter se viralizó rápidamente por la aparición de otro clon de Maradona entre el público.

La imagen que se viralizó en las redes sociales sobre la imagen de Maradona en medio de la tribuna

En diálogo con LA NACION, la reportera gráfica manifestó su sorpresa por la viralización de su contenido, que de la noche a la mañana tomó una popularidad inesperada. “Al principio estaba súper sorprendida. Cuando lo publiqué en Twitter ya era de noche en Barcelona y cuando me levanté, agarré el celular y tenía como 5000 mil notificaciones, no entendía nada. Empecé a ver los comentarios y alguien vio a Maradona, por dentro me dije: ‘Pero no puede ser’, le hice zoom a la imagen y vi al hombre de la gorra”, señaló.