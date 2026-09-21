A qué hora empieza la venta de entradas para el amistoso de Argentina vs. Bolivia

La selección argentina jugará su primer partido después del subcampeonato en el Mundial 2026 frente a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y este lunes salen a la venta las entradas para los simpatizantes de la albiceleste.

El expendio se abre a las 14 y es exclusivamente en el sitio de Deportick , el cual requiere estar registrado para comprar. El costo de los tickets van desde los $90.000 hasta los $170.000, a lo que hay que sumarle el costo de servicio que impone la plataforma digital.

Precios de las entradas para Argentina vs. Bolivia

Popular: $90.000

Popular para menores de entre 3 y 10 años: $25.000

Platea Gasparini: $140.000

Platea Ardiles: $170.000

Personas con discapacidad: deben gestionar su ingreso gratuito a través de Deportick.

El encuentro vs. los bolivianos será el primero de los tres que disputará el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y lo hará sin Lionel Messi, cuya despedida será el 6 de octubre en el estadio Monumental vs. Benín. Entre medio, la albiceleste jugará vs. Burkina Faso, también en la Ciudad de Buenos Aires.

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto del altiplano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, lo enfrentó en un sinfín de torneos. Solo en la era de Scaloni, se cruzó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

En la era de Lionel Scaloni, la Argentina le ganó los cinco partidos que jugó a Bolivia Manuel Cortina - LA NACION

Lista de convocados de la selección argentina vs. Bolivia

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Tobías Andrada (River)

Thiago Almada (River)

Leonel Flores (Boca)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)