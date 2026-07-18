A qué hora es el partido de la selección argentina mañana, por la final del Mundial 2026 ante España

La selección argentina es la campeona del mundo en ejercicio gracias al título que ganó en Qatar 2022 y de ninguna manera quiere perder esa condición. En este sentido, el partido de este domingo ante España, por la final de la Copa del Mundo 2026 podría posicionarla aún más alto en la historia, ya que de ganar sería el primer equipo bicampeón en 50 años. Por eso, y porque quiere cerrar su participación ecuménica de la mejor forma posible en el que es el último Mundial de Lionel Messi es que en el país hay muchísima expectativa por lo que ocurra en Estados Unidos.

La gran final tendrá lugar en New Jersey e iniciará a las 16 de la Argentina. Se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. O seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Lionel Messi cierra su sexto Mundial, en el que jugará una final por tercera vez; es una leyenda viviente BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Argentina vs. España: todo lo que hay que saber

Final del Mundial 2026.

Día : Domingo 19 de julio.

: Domingo 19 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Árbitro : Slavko Vincic (Eslovenia).

: Slavko Vincic (Eslovenia). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.

Las selecciones de Argentina y España son dos de las potencias que tiene el mundo del fútbol y acostumbran a ser protagonistas de las instancias decisivas de los certámenes en que participan. No obstante, antes de la final del Mundial 2026 que protagonizarán este domingo en Nueva Jersey, el destino los puso cara a cara una sola vez en un encuentro oficial y fue en una Copa del Mundo.

La única vez que argentinos y españoles compitieron entre sí en una cita ecuménica fue en Inglaterra 1966, en el primer encuentro de ambos. El encuentro se disputó en el estadio Villa Park de Aston Villa, en Birmingham, y lo ganó la albiceleste dirigida por Juan Carlos Lorenzo 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. Para los europeos igualó transitoriamente José Pirri.

Lionel Messi y Lamine Yamal, la leyenda del fútbol y quien está llamado a ser su heredero, se enfrentarán este domingo Canchallena

La particularidad es que el resto de los 13 choques fueron amistosos. Hay, incluido el partido del Mundial 1966, seis victorias por lado y dos empates.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia Roja 6 a 1. Ese día, en la Argentina fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresó desde el banco de suplentes Lautaro Martínez. En el elenco español estuvo Rodri. Todos ellos están disputando la Copa del Mundo en curso y se verán las caras en la definición.