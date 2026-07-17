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A qué hora es el show del entretiempo de la final del Mundial 2026

El partido comenzará a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium y la ceremonia tendrá lugar luego del primer tiempo; actuarán Madonna, Shakira y Justin Bieber, entre otros

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Madonna, la Reina del Pop, se llevará todas las miradas en el show de mediotiempo de la final del Mundial
Madonna, la Reina del Pop, se llevará todas las miradas en el show de mediotiempo de la final del Mundial Prensa

En Estados Unidos es una tradición el show del entretiempo (o mediotiempo, como lo llaman allí) en cada evento deportivo de magnitud y la final del Mundial 2026 que compartió con México y Canadá y que concluirá este domingo en su MetLife Stadium de Nueva Jersey con el partido entre la selección argentina y España, no será la excepción.

Si bien no son demasiados los detalles que se brindaron y circularon rumores que luego se disiparon, es una realidad que el show se realizará en el descanso más largo que tendrán los equipos, es decir una vez finalizado el primer tiempo y antes de que arranque el complemento.

El programa del entretiempo incluye a Madonna, BTS y Shakira, que ya estuvo en la inauguración
El programa del entretiempo incluye a Madonna, BTS y Shakira, que ya estuvo en la inauguración FIFA

El inicio del juego está programado para las 16 (hora argentina). A los 45 minutos reglamentarios hay que sumarle el parate de tres minutos por el cooling break más algún otro que pueda agregar el árbitro esloveno Slavko Vinčić, según considere en relación a lo que ocurra en el desarrollo.

En ese contexto, es probable que el show del entretiempo arranque alrededor de las 16.50 (hora argentina) del domingo. Su extensión, en tanto, no superaría los 15 minutos, que es el tiempo reglamentario que debe durar el descanso, aunque algunos rumores hablan de una extensión inédita de 45 minutos.

Shakira ya actuó en la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026 que tuvo lugar en el estadio Azteca
Shakira ya actuó en la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026 que tuvo lugar en el estadio AztecaEduardo Verdugo - AP

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció a través de su sitio web que el espectáculo lo dirigirá Chris Martin, líder de Coldplay. Actuarán Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber. La incógnita es cómo repartirán entre tamaños artistas el escaso tiempo con el que se cuenta para la propuesta, aunque la organización ya dio muestras de su capacidad en eventos anteriores como la definición del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG, en ese mismo estadio.

Una curiosidad es que también participarán del evento personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, históricos programas de TV para niños que surgieron en Estados Unidos y atravesaron las fronteras influenciando a millones de personas. El objetivo de la FIFA es, según explicó, “garantizar que los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su lugar de origen”.

Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

La final del Mundial 2026 será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se focalizará la atención este domingo
La final del Mundial 2026 será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se focalizará la atención este domingoPAUL ELLIS - AFP
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