Un exjugador inglés pidió la renuncia del técnico de Inglaterra mientras reaccionaba al partido con la selección argentina

La locura es total. La reacción de dos exjugadores ingleses en The Sports Bar de Talksport es absolutamente imperdible. De la alegría total después del gol de Anthony Gordon al enojo más profundo con el entrenador Thomas Tuchel después del gol de Lautaro Martínez que terminó de hundir a Inglaterra en la derrota que lo eliminó de la Copa del Mundo. Resultó tan increíble el momento que se viralizó de inmediato el video de estos dos personajes y hasta el propio medio realizó un compacto de los momentos más destacados de la transmisión en la que piden la renuncia del entrenador alemán tras la victoria de la selección argentina.

Los protagonistas son Jamie O’Hara, un exvolante que jugó en Fulham y en Wolverhampton, y Jason Cundy, exdefensor de Chelsea y Tottenham, entre otros. Ellos usualmente participan del programa inglés, aunque en esta oportunidad fueron grabados reaccionando al partido entre la selección de Inglaterra y la de Argentina. Cantaron el himno, celebraron con el gol de Gordon, criticaron a la argentina, aseguraron que era vergonzoso cómo había planteado el partido Lionel Scaloni, se inquietaron cuando el equipo de Tuchel se estaba quedando y estalló O’Hara cuando llegó el primer tanto del campeón del mundo gracias a Enzo Fernández.

Escuchen el relato inglés, es pornografico! jaja pic.twitter.com/XaJXmf4AJn — Lady Market (@ladymarketok) July 16, 2026

“Te lo dije. amigo, te lo dije que se venía. Esto se veía venir desde hace 15 minutos. No puedes jugar así. No puedes jugar así contra Argentina. Ellos no se rinden. Es una decisión terrible, terrible de Thomas Tuchel. Nos tiramos atrás demasiado pronto. Podríamos haber puesto a Rashford, tenemos a Saka... Teníamos mucho más para dar en este partido y simplemente nos tiramos atrás. Es una decisión terrible. Para esto lo trajeron, para tomar esta decisión correctamente”, dijo O’Hara completamente fastidiado con el entrenador alemán que conduce a Inglaterra.

Con el gol de Lautaro Martínez, la reacción de Cundy fue quedarse sin palabras, mientras que O’Hara perdió completamente el control y dijo: “Oh, Dios mío. Estamos afuera, estamos afuera. Es la peor decisión de la historia, es un error imperdonable, Argentina lo ganó en el minuto 92. Es una decisión impactante, impactante. Thomas Tuchel deberías estar avergonzado ¡Échenlo, échenlo, échenlo, échenlo ya! Vergonzoso, estamos afuera ¿Cómo puede tomar esa decisión faltando 25 minutos? Está completamente perdido. Se acobardó por completo y estamos afuera del Mundial por culpa de Thomas Tuchel. Vergonzoso“.

Y después continuó: “Estábamos tan cerca de lograrlo y nos echamos atrás. ¿Por qué nos echamos atrás? Salgan a ganar. Lo trajimos (por Tuchel) para que fuera valiente. Podríamos haberlo conseguido con Southgate (por Gareth el entrenador anterior). Es una de las peores decisiones de un entrenador que he visto en mi vida. Un fracaso total“.

Las palabras de Jason Cundy prácticamente estaban entre cortadas y apenas pudo decir: “No sé por qué se ha convertido en seleccionador de Inglaterra cuando lo que pedíamos no era un seleccionador alemán. No lo entiendo ¿Cómo es que acabamos jugando con cinco en la defensa y no pudimos salir de a jugar de igual a igual?“.

Y O’hara no pudo detenerse: “Esta es una de las peores sensaciones que he tenido nunca. Tiene que ser una de las peores sensaciones de la historia: perder así contra Argentina en la semifinal, cuando íbamos ganando 1-0. Es una auténtica vergüenza”.