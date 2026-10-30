A qué hora es el Superclásico

Este domingo 1° de noviembre, Boca y River protagonizan una nueva edición del Superclásico. A partir de las 15 y en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, ambos equipos buscarán quedarse con la victoria ante su eterno rival. El partido se juega en la Bombonera, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, ya está clasificado a octavos de final. Está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos al igual que Vélez, que marcha segundo por diferencia de gol, y que Defensa y Justicia, que permanece cuarto. El Millonario, por su parte, no tiene asegurado su lugar en la instancia de eliminación directa y se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia como local.

Boca atraviesa un presente inmejorable y es favorito al triunfo en el Superclásico ante River Marcelo Manera - LA NACION

Boca vs. River: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 15 en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El partido se juega en medio de una escalada de tensión entre River y la Asociación del Fútbol Argentino. Junto con Estudiantes de La Plata, son los únicos dos clubes opositores a la dirigencia que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia. El Millonario votó en contra del nuevo formato del fútbol argentino en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de este jueves (similar al actual con Apertura, Clausura y Tabla Anual, pero “todos contra todos”) y se negó a enviar un representante a la conferencia de prensa previa al Superclásico.

Stefano Di Carlo, presidente del club de Núñez, también apuntó contra el arbitraje, que este fin de semana estará a cargo de Nicolás Ramírez en el campo de juego y de Silvio Trucco en el VAR. “Entendemos la preocupación del hincha de River respecto al arbitraje, y nosotros creemos que hay gente muy lógica y profesional. La responsabilidad es del presidente de la AFA. Hay que mirar para arriba. La responsabilidad en cuanto a la transparencia y la competencia en general está puesta ahí”, comentó.

Stefano Di Carlo, presidente de River, es opositor de la AFA y se quejó del árbitro del Superclásico Ricardo Pristupluk

Ramírez dirigirá su cuarto Superclásico. Hasta el momento, los partidos que lo tuvieron como juez principal registraron dos victorias para River y una para Boca. El Millonario ganó 1 a 0 como visitante en la Liga Profesional 2024 y 2 a 1 como local en el Apertura 2025. El xeneize, por su parte, festejó por 2 a 0 en el Clausura del año pasado, en el encuentro con mayor superioridad futbolística entre ambos de los últimos años.