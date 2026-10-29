Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick tras ganar el premio BOAT y celebrarlo en sus redes

A los 41 años, Cristiano Ronaldo mantiene intacta su capacidad goleadora y se acerca a una cifra histórica. El portugués convirtió un hat-trick en la victoria de Al-Nassr por 5-3 frente a Al-Kholood, por la liga de Arabia Saudita, y alcanzó los 985 goles oficiales en su carrera, a solo 15 de la barrera de los 1000. Su actuación llegó después de haber ganado el polémico premio BOAT, que distinguió a su Balón de Oro de 2008 como el mejor de todos los tiempos, y de haber agradecido el reconocimiento a través de sus redes sociales.

La jornada tuvo un comienzo frustrante para el delantero. A los diez minutos, Ronaldo empujó la pelota a la red sin oposición, pero el árbitro anuló la conquista por offside. Poco después, Al-Kholood sorprendió con una definición espectacular de Julien Domingues, que primero superó a un adversario con un sombrerito y luego conectó una volea para abrir el marcador.

La reacción de Al-Nassr no tardó en llegar. En apenas 14 minutos, el equipo local revirtió el resultado gracias a un remate cruzado del brasileño Angelo Gabriel, a los 24, y una aparición de Sadio Mané, a los 38. Sin embargo, la ventaja duró poco: antes del descanso, Loïc Essomba estableció el 2-2 y dejó abierto un encuentro que todavía tenía reservadas varias emociones.

CR7 aparecería en el segundo tiempo, para festejar por triplicado en Riad Al Nassr

Hasta ese momento, Cristiano había quedado al margen de la lista de goleadores, pero el segundo tiempo le permitió asumir el protagonismo. A los 66 minutos, João Félix recibió la pelota dentro del área y envió un pase hacia el centro para que su compatriota la empujara con la pierna izquierda. Fue el 3-2 y el comienzo de una ráfaga que terminó por definir el partido.

Apenas seis minutos después, Félix volvió a resultar decisivo. El exfutbolista de Barcelona y Chelsea dejó atrás a un defensor con una maniobra individual y lanzó un centro preciso para el cabezazo del capitán, que amplió la diferencia. El mediapunta portugués completó una actuación sobresaliente, con cuatro asistencias en el encuentro.

Todavía quedaba espacio para una tercera conquista. A los 81, Mané quedó frente al arquero rival e intentó eludirlo, pero la pelota se le fue larga. Antes de perder la oportunidad, encontró a Ronaldo libre dentro del área y se la cedió para que definiera con el arco a disposición. El número 7 completó así su triplete, con dos definiciones a corta distancia y un cabezazo. Sobre el cierre, Domingues descontó de penal y estableció el 5-3 definitivo.

Resumen del partido

El triunfo representó la cuarta victoria consecutiva de Al-Nassr en la liga saudí y le permitió llegar a los 28 puntos, la misma cantidad que Al-Qadsiah, aunque el conjunto de Ronaldo tiene un partido menos. En el plano individual, el portugués suma ocho tantos en el campeonato y acumula 137 desde su llegada al club de Riad.

La actuación del delantero se produjo después de otra noticia que volvió a colocarlo en el centro de la escena futbolística. Su Balón de Oro de 2008 fue elegido como el mejor de todos los tiempos en una votación organizada por France Football y la UEFA, denominada BOAT (Best Of All Times). En la definición, aquella distinción que recibió durante su etapa en Manchester United superó a la que Lionel Messi obtuvo en 2012.

La celebración final con los hinchas de Al Nassr en el estadio King Saud University de Riad Al Nassr

El reconocimiento tuvo una particularidad: no existía una estatuilla para el vencedor y la elección dependía exclusivamente de los hinchas. Para participar había que pagar un euro por voto, sin restricciones sobre la cantidad de veces que una persona podía sufragar, siempre que abonara por cada participación.

Tras conocerse el resultado, Cristiano publicó un mensaje en sus redes sociales en el que puso pimienta a las críticas por el método de elección: votaron hinchas y cada sufragio costaba un euro. “El fútbol pertenece a los hinchas. Gracias a todos los aficionados del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es de ustedes”, sentenció.

Más allá de aquella distinción simbólica, Ronaldo continúa detrás de una marca que depende exclusivamente de sus actuaciones dentro de la cancha: llegar a los ansiados 1000 goles oficiales, algo que nadie consiguió nunca. Ahora redujo a 15 la distancia que lo separa de su principal objetivo.