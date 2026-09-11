A qué hora juega Boca hoy

Boca y Central Córdoba se enfrentan este viernes en el marco de la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos, producto de apenas dos victorias, cinco empates y una derrota. En la última jornada empató 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza, como visitante, por los goles de Alan Velasco y Kevin Zenón (Ignacio Sabatini y Esteban Fernández anotaron los tantos del conjunto mendocino). Además, recientemente venció a San Pablo por 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Kevin Zenón convirtió uno de los goles de Boca ante Gimnasia de Mendoza; fue vendido a Atlas de México Marcelo Aguilar - LA NACION

El Ferroviario, por su parte, está en el penúltimo puesto del Grupo A con siete unidades al igual que Estudiantes de La Plata, que lo supera por diferencia de gol (-1 contra -4). Viene de perder por la mínima diferencia con Independiente en Santiago del Estero por un tanto de Leonardo Godoy. Perdió tres de los últimos cuatro compromisos que disputó y es uno de los equipos que pelea por no descender a la Primera Nacional.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 2 de mayo de este año, por la novena fecha del Apertura. Entonces, Boca se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Alan Velasco y Milton Giménez (Michael Santos descontó para Central Córdoba). El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 21 de septiembre de 2025, cuando empataron 2 a 2 en el Clausura por los tantos de Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia para el equipo de la Ribera, y de Iván Gómez y José Florentín para el conjunto santiagueño.

En el último partido entre ambos equipos, por el Apertura de este año, Boca ganó 2 a 1 como visitante X @cacc_sde - Captura

Boca vs. Central Córdoba: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Viernes 11 de septiembre.

: Viernes 11 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Boca vs. Central Córdoba: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.