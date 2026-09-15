A qué hora juega Boca hoy

Boca Juniors se presenta este martes y lo hace frente a San Pablo en el estadio Morumbí por la Copa Sudamericana 2026 en el partido de vuelta de los cuartos de final con el objetivo de dar un paso más y meterse entre los cuatro mejores del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El duelo, que es la continuidad serie que comenzó la semana pasada en la Bombonera con una victoria 1 a 0 del xeneize y lo arbitra el uruguayo Gustavo Tejera, inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticias actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Boca

El conjunto argentino afronta el cotejo con la ventaja que consiguió de local y tiene ante sí una gran prueba para dar un paso adelante en una temporada donde, por ahora, no tuvo alegrías más allá del triunfo en el Superclásico ante River.

Lo positivo para Rodolfo Arruabarrena es que recuperó a Milton Delgado y vuelve a ser titular en el mediocampo. Atrás se mantiene Facundo ‘Jagger’ Herrera porque Ayrton Costa continúa recuperándose de una dolencia muscular mientras que Alan Velasco sigue en ofensiva en lugar del también lesionado Tomás Aranda.

Boca accedió entre los ocho mejores del certamen continental tras eliminar en octavos a Recoleta de Paraguay por un global de 7 a 1, 3 a 1 en la ida y 4 a 0 en la vuelta. Antes, en 16avos de final superó a O’Higgins de Chile por penales 4 a 3, luego de igualar 1 a 1 en el global. En el primer semestre, todavía con Claudio Úbeda como DT, compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, por lo que decantó en la Sudamericana.

Su rival, en tanto, inició su incursión en la Sudamericana en la etapa de grupos y dominó la zona C con 12 unidades gracias a tres triunfos y tres igualdades. Así, avanzó directamente a octavos, donde se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 4 a 2 -1 a 1 en La Paz y triunfo 3 a 1 de local-.

Jonathan Calleri es el delantero argentino que es referente y capitán en San Pablo y no puede jugar por acumulación de tarjetas amarillas JUAN MABROMATA - AFP

El Tricolor tiene la obligación de ganar para, al menos, estirar la llave a los penales. Dirigido por Dorival Júnior, en su plantel tiene dos futbolistas argentinos y entre ellos se destaca Jonathan Calleri, exdelantero de Boca que es el capitán y será la gran ausencia en la revancha porque debe cumplir un juego de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El otro es el ex-River Plate y Talleres de Córdoba Enzo Díaz.

El historial entre Boca y San Pablo tiene 13 partidos oficiales con seis alegrías de Boca, cuatro de San Pablo y tres empates.

Posibles formaciones

San Pablo: Rafael, Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antônio; Iago Borduchi, Artur, Luciano y Ferreira. DT: Dorival Júnior.

Rafael, Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antônio; Iago Borduchi, Artur, Luciano y Ferreira. DT: Dorival Júnior. Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a semifinales al xeneize, llega a 3.25.

El ganador avanzará avanzará a la próxima etapa y enfrentará a quien se imponga de la llave entre Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama de Brasil, que en la ida empataron 0 a 0 en Colombia.