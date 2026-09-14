Prestianni apunta a la renovación de la selección argentina, si aprende a controlar sus impulsos

En los inminentes tiempos de renovación que le esperan a la selección argentina, algunos nombres empiezan a perfilarse, por presente y proyección. Son jugadores que hacen méritos y mantienen continuidad en un buen nivel como para ser tenidos en cuenta en próximas convocatorias. Algunos ya se asomaron brevemente a la selección mayor, tuvieron una primera experiencia. Es el caso de Gianluca Prestianni, que recibió el llamado de Lionel Scaloni en noviembre de 2025 y debutó en los cuatro minutos finales del 2-0 a Angola en un amistoso. En marzo de este año integró el banco de suplente frente a Zambia.

En su carta de despedida de la selección, Lionel Messi, entre los motivos de su decisión, escribió que “vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. En esa lista podría inscribirse a Prestianni, de muy buen arranque de temporada en Benfica, donde va en camino a cumplir tres años y atraviesa por una etapa de consolidación.

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De 20 años, Prestianni marcó un golazo en el 3-1 Gil Vicente, tras un pase de Claudio Echeverri, que ingresó en los últimos 20 minutos, en lo que fue su debut en el equipo lisboeta. Unos minutos antes un remate había sido devuelto por el travesaño. El delantero que Vélez transfirió en enero de 2024 por 9 millones de euros atraviesa por su mejor momento. Lo reflejan sus números: en seis partidos por la Liga portuguesa y cuatro por la clasificación a la Europa League suma ocho goles y dos asistencias. Diez presencias y diez influencias en el resultado entre G+A.

“El estado de forma de Prestianni es extraordinario. Como extremo o interior nos está aportando mucho; puede rendir en varias posiciones. El miércoles había jugado 60 minutos y hoy lo dio todo hasta el final. Ha sido brillante para nosotros y seguimos dándole instrucciones, para mostrarle el camino, para darle el cariño que necesita, siendo un chico de 20 años. Para nosotros ha sido fundamental”, expresó Marco Silva, entrenador de Benfica.

¡GOLAZO DE PRESTIANNI PARA LIQUIDAR EL PARTIDO!



Luego de una gran jugada individual, el argentino convirtió el 3-1 ante Gil Vicente.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/Qw3EMuSV8A — DSPORTS (@DSports) September 13, 2026

Con cinco goles en apenas seis cotejos por la liga, Prestianni ya superó su registro de la temporada anterior, cuando anotó tres tantos en 29 encuentros. Prestianni necesita que su evolución futbolística sea acompañada por una maduración en los comportamientos. En la temporada pasada tuvo una amplísima repercusión su incidente con Vinicius, que lo acusó de un agravio racista durante un cotejo ante Real Madrid por la Champions League. El supuesto acto de discriminación nunca se pudo comprobar porque Prestianni se dirigió al brasileño tapándose la boca, pero igual la UEFA lo suspendió por seis partidos y dio lugar a que la International Board creara la “Ley Prestianni”, por la cual si un jugador se cubre la boca para hablar o discutir con un rival, independientemente del contenido de sus palabras, será expulsado.

Tras la victoria frente a Gil Vicente, que lo tuvo como figura, Prestianni reaccionó contra el árbitro en su cuenta de Instagram. Publicó una foto en la que Gil Martins le entra con un planchazo a su compañero Daniel Banjaqui. Acompañó la imagen con el texto: “Aunque conseguimos la victoria, esto no debería pasar desapercibido. Ni siquiera una tarjeta amarilla. “¡Benfica, siempre contra todos!”. Minutos más tarde, seguramente aconsejado, Prestianni eliminó la publicación.

Pablo Aimar, ayudante de campo de Scaloni, dejó un grato recuerdo en Benfica en su paso como jugador. Recientemente entrevistado por el canal oficial del club, dio su opinión sobre Prestianni: “Siempre ha tenido fortaleza mental, desde pequeño, algo muy necesario. Para jugar en grandes equipos no puedes ser mentalmente débil. Se ganó un lugar y se está consolidando, no solo a través de gambetas y goles, sino también defensivamente creció mucho”.

Un resumen del debut de Echeverri

EL DEBUT DEL DIABLITO ECHEVERRI EN EL BENFICA 😈



El surgido de River jugó 18 minutos y le concedió una asistencia a Prestianni para la victoria del equipo Portugués. pic.twitter.com/1eRqjFYjH8 — Sudamerica Scout (@sudascout1) September 13, 2026

Prestianni puede tener un nuevo socio en Echeverri (20 años), cuyas condiciones de volante ofensivo no logran estabilizarse en Europa. Benfica es su cuarto club en dos años y medio, tras pasar de River a Manchester City para luego salir en préstamo a Bayer Leverkusen, Girona y Benfica.

Prestianni y Echeverri compartieron partidos en el Sub 17 argentino. Los 20 minutos que el Diablito disputó este domingo le dejaron una buena impresión al entrenador Silva: “Fue importante. Me gustó... honestamente, estuve muy contento. Necesita más tiempo para estar con nosotros. Creo que el parón por la fecha FIFA para las selecciones será muy importante para él. Es un jugador muy creativo, un jugador que nos dará muy buenas cosas entrelíneas. En el momento que ingresó necesitábamos un jugador con la creatividad de Claudio”.