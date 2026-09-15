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El Allianz Arena de Múnich y el Camp Nou de Barcelona serán las sedes de las finales de Champions League de 2028 y 2029
Así lo anunció la UEFA, que ya tenía determinado el Metropolitano de Madrid como lugar para el partido decisivo del año próximo; desde 1999 no se define el certamen en tierra catalana
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El Allianz Arena de Múnich y el Camp Nou de Barcelona acogerán las finales de la Champions League en 2028 y 2029, respectivamente, dijo este martes la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.
El Allianz Arena acogerá su tercera final de la Liga de Campeones en 2028, tras la victoria del Chelsea en la tanda de penales frente al Bayern de Múnich, el equipo local, en 2012, y el primer título del Paris Saint-Germain en 2025.
Barcelona acogerá la final de 2029, un año antes de que España coorganice el Mundial de 2030 junto a Portugal y Marruecos.
También será la tercera vez que la final más importante del fútbol de clubes europeo se celebre en el Camp Nou, que acogió por última vez este evento en 1999, cuando el Manchester United remontó el partido con dos goles en el tiempo de descuento para derrotar al Bayern de Múnich por 2-1.
El Estadio Metropolitano de Madrid, sede del Atlético de Madrid, ya tiene programado acoger la final de la temporada 2026-27 el 5 de junio.
La del Allianz Arena de Múnich fue la única propuesta recibida por la UEFA para albergar la final de 2028. La entidad no dudó, ya que el antecedente de 2025 es intachable.
El Spotify Camp Nou, que estará terminado a inicios de 2028 tras la instalación de la cubierta y dispondrá de 106.400 localidades, tuvo como único oponente a Wembley en la puja por 2029.
“Esta elección es también un reconocimiento internacional al nuevo Spotify Camp Nou, que se consolida como un estadio de referencia mundial, a la vanguardia en experiencia, tecnología, conectividad, accesibilidad y servicios”, afirmó el presidente de Barcelona, Joan Laporta, que manifestó el orgullo por la asignación de la final de 2029.
🏟️ Two iconic venues!— UEFA (@UEFA) September 15, 2026
🏆 Munich Football Arena and Camp Nou in Barcelona will host the #UCLfinal in 2028 and 2029 respectively.
Which one would you like to go to the most? 👇 pic.twitter.com/V1EzYUMc9U
Otras designaciones
A continuación, todas las designaciones del Comité Ejecutivo de la UEFA sobre las finales de las próximas copas europeas:
UEFA Champions League
2028: Allianz Arena, Múnich
2029: Spotify Camp Nou, Barcelona
UEFA Europa League
2028: National Arena, Bucarest
2029: National Stadium Serbia, Belgrado
UEFA Conference League
2028: Juventus Stadium, Turín
2029: Puskás Aréna, Budapest
Supercopa de la UEFA
2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
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