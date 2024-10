A qué hora juega Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por la Liga Profesional 2024

Boca Juniors asume este domingo, desde las 19 y por la fecha 19 de la Liga Profesional 2024 (LPF), un nuevo compromiso en la Bombonera, cuando reciba a Deportivo Riestra. Será la primera vez de Fernando Gago como DT sentado en el banco de suplentes del mítico estadio en el que brilló como jugar y con la premisa fundamental de empezar a encontrarle el funcionamiento a un equipo que está lejos de los grandes objetivos. Si bien el entrenador ya dirigió el encuentro ante Tigre, en Victoria y por este mismo certamen, y el de Rosario frente a Gimnasia de La Plata por Copa Argentina, éste será más que especial para él.

El partido, que se desarrollará bajo las órdenes de Yael Falcón Pérez como árbitro principal se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com En la previa, el favorito a quedarse con la victoria según los pronósticos deportivos es Boca, por el que las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.52 contra los 6.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.90.

Fernando Gago dejó Chivas de México para volver a la Argentina a atender las urgencias de Boca LA NACION/Marcelo Manera

Boca vs. Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

Fecha 19 de la Liga Profesional 2024.

Día : Domingo 27 de octubre.

: Domingo 27 de octubre. Hora : 19.

: 19. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Boca Juniors vs. Deportivo Riestra: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en la Bombonera de Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también sintonizando online. Pueden acceder al contenido quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow.

Telecentro Play.

DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Cristian 'Ogro' Fabbiani dirige a Deportivo Riestra, con el que ya se anotó triunfos resonantes LA NACION/Gonzalo Colini

En la tabla de posiciones de la LPF, el xeneize, que recientemente avanzó a las semifinales de la Copa Argentina, marcha 16°. Acumula 24 puntos y tiene la misma cantidad de victorias, derrotas y empates (seis de cada una). Incluso también tiene el mismo número de goles a favor y en contra (20). En la última fecha de la LPF perdió 3 a 0 con Tigre.

Los Malevos de Pompeya, por su parte, se ubican séptimos con 27 unidades, producto de ocho triunfos, tres igualdades y siete caídas. Vienen de vencer 2 a 0 a Atlético Tucumán gracias a las anotaciones de Jonathan Herrera y Alexander Díaz. Aunque aún están lejos en la Tabla Anual (a ocho de Independiente, el último que hasta el momento se estaría metiendo en la próxima Sudamericana), mantienen viva la ilusión de clasificarse a una copa internacional por primera vez en la historia, por lo que cada punto es de vital importancia.

El miércoles, en los cuartos de final de la Copa Argentina, Boca eliminó a Gimnasia de La Plata por penales tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario por los goles de Aaron Anselmino y Marcos Rojo en contra. En la tanda, Leandro Brey atajó cuatro de los cinco penales que le remataron y se erigió como figura indiscutida. Esto podría marcar un antes y un después en la formación titular del xeneize, en tiempos en los que Sergio Romero es uno de los principales apuntados por los hinchas en cuanto al rendimiento de los últimos meses.

Ante Riestra, Gago empezará a darle forma a un once inicial ideal que aún está lejos de encontrar. Los puntos bajos son muchos más que los altos y las soluciones deben aparecer cuanto antes, por lo que no hay tiempo para especular. En la defensa, Rojo, tuvo otro partido para el olvido y su lugar como titular está en jaque. Lo mismo ocurre en la mitad de la cancha con Guillermo Fernández, con la diferencia de que ni Tomás Belmonte ni Ignacio Miramón mostraron buenas credenciales contra el Lobo, por lo que el reemplazante natural de ‘Pol aún no está claro.

