A qué hora juega Boca vs. O’Higgins, por la Copa Sudamericana 2026

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Los Rancagüinos y el xeneize se enfrentan este jueves en el estadio El Teniente, en Chile, en busca del pase a los octavos de final
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O’Higgins y Boca se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisación de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- En la ida, disputada la semana pasada en la Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Miguel Merentiel.
Los Rancagüinos, que tienen como DT al argentino Lucas Bovaglio, fueron escoltas de San Pablo en la zona C del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Recientemente cayeron por 2 a 0 ante Deportes Concepción en la fecha 16 de la Primera División de Chile por los tantos del delantero argentino Joaquín Larrivey y el mediocampista chileno Mario Sandoval.
El xeneize accedió a esta instancia tras quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, motivo por el cual no logró avanzar de ronda y pasó directamente a la Sudamericana. Llega a este compromiso luego de un traspié inesperado en el Torneo Clausura 2026: perdió 3 a 0 con Deportivo Riestra en la primera fecha, como visitante.
Boca jugó 38 veces contra clubes chilenos teniendo en cuenta todos los torneos continentales, con un balance de 25 victorias, cinco empates y ocho derrotas. Los últimos antecedentes antes de los cruces ante O’Higgins se dieron en la Libertadores de este año, en la que se cruzó con Universidad Católica: ganó por 2 a 1 como visitante con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (Juan Ignacio Díaz descontó para el conjunto trasandino) y perdió 1 a 0 como local con un tanto de Clemente Montes.
O’Higgins vs. Boca: todo lo que hay que saber
- Vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
- Día: Jueves 30 de julio.
- Hora: 21.30 (horario argentino).
- Estadio: El Teniente de Rancagua, Chile.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
O’Higgins vs. Boca: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Rancagua, Chile, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
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