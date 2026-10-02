A qué hora juega Boca vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 hoy

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El xeneize recibe al Tatengue este viernes en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium
- 3 minutos de lectura'
Boca y Unión se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Gimnasia de Mendoza e Independiente, pero el Lobo mendocino está cuarto y el Rojo sexto por diferencia de gol. En la última jornada le ganó 2 a 0 a San Lorenzo como visitante con goles de los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel, y luego venció a Racing por 3 a 2 en los cuartos de final de la Copa Argentina después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′.
El Tatengue, por su parte, se encuentra 13° en la clasificación general del Grupo A con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas). Viene de perder 2 a 1 con Independiente en Santa Fe por los tantos de Santiago Montiel y Maximiliano Meza (Marcelo Estigarribia puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Leonardo Madelón). Está momentáneamente afuera de la zona de clasificación a octavos de final, por lo que necesita sumar puntos.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Apertura que se disputó en el estadio 15 de Abril de Santa Fe y que finalizó 1 a 1 por los goles de Julián Palacios -U- y Miguel Merentiel -B-. Este resultado se repitió en los tres antecedentes más recientes, por lo que no hay un ganador desde el 20 de noviembre de 2024, cuando Boca se impuso por la mínima diferencia como local.
Boca vs. Unión: todo lo que hay que saber
- Fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.
- Día: Viernes 2 de octubre.
- Hora: 21.30 (horario argentino).
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
Boca vs. Unión: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
- 1
Irlanda vs. Israel: un partido escondido entre molinos antiguos y lagos termales
- 2
Zinedine Zidane recordó el cabezazo a Marco Materazzi antes de Francia - Italia: “No estoy orgulloso de lo que pasó”
- 3
Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo
- 4
UEFA Nations League: Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y expulsión a los ¡17 segundos!