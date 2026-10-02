Saltar al contenido principal
LA NACION

A qué hora juega Boca vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 hoy

El xeneize recibe al Tatengue este viernes en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El uruguayo Leandro Lozano se consolidó en Boca y sería titular en el encuentro frente a Unión
El uruguayo Leandro Lozano se consolidó en Boca y sería titular en el encuentro frente a UniónMIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Boca y Unión se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Gimnasia de Mendoza e Independiente, pero el Lobo mendocino está cuarto y el Rojo sexto por diferencia de gol. En la última jornada le ganó 2 a 0 a San Lorenzo como visitante con goles de los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel, y luego venció a Racing por 3 a 2 en los cuartos de final de la Copa Argentina después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′.

Boca le ganó a San Lorenzo en la última fecha del Clausura y quiere seguir sumando de a tres puntos
Boca le ganó a San Lorenzo en la última fecha del Clausura y quiere seguir sumando de a tres puntosGonzalo Colini

El Tatengue, por su parte, se encuentra 13° en la clasificación general del Grupo A con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas). Viene de perder 2 a 1 con Independiente en Santa Fe por los tantos de Santiago Montiel y Maximiliano Meza (Marcelo Estigarribia puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Leonardo Madelón). Está momentáneamente afuera de la zona de clasificación a octavos de final, por lo que necesita sumar puntos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Apertura que se disputó en el estadio 15 de Abril de Santa Fe y que finalizó 1 a 1 por los goles de Julián Palacios -U- y Miguel Merentiel -B-. Este resultado se repitió en los tres antecedentes más recientes, por lo que no hay un ganador desde el 20 de noviembre de 2024, cuando Boca se impuso por la mínima diferencia como local.

En el último partido entre Unión y Boca, por el Torneo Clausura de este año, empataron 1 a 1 en Santa Fe
En el último partido entre Unión y Boca, por el Torneo Clausura de este año, empataron 1 a 1 en Santa FeCarolina Niklison - LA NACION

Boca vs. Unión: todo lo que hay que saber

  • Fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.
  • Día: Viernes 2 de octubre.
  • Hora: 21.30 (horario argentino).
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Sebastián Martínez.

Boca vs. Unión: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Irlanda vs. Israel: brazaletes negros, sin saludos y una revancha entre molinos y lagos termales
    1

    Irlanda vs. Israel: un partido escondido entre molinos antiguos y lagos termales

  2. Zidane recordó el cabezazo a Materazzi antes de volver a enfrentar a Italia, 20 años después
    2

    Zinedine Zidane recordó el cabezazo a Marco Materazzi antes de Francia - Italia: “No estoy orgulloso de lo que pasó”

  3. Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo
    3

    Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo

  4. Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y una expulsión a los ¡17 segundos!
    4

    UEFA Nations League: Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y expulsión a los ¡17 segundos!