A qué hora juega Boca vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 hoy

Boca y Unión se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Gimnasia de Mendoza e Independiente, pero el Lobo mendocino está cuarto y el Rojo sexto por diferencia de gol. En la última jornada le ganó 2 a 0 a San Lorenzo como visitante con goles de los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel, y luego venció a Racing por 3 a 2 en los cuartos de final de la Copa Argentina después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′.

Boca le ganó a San Lorenzo en la última fecha del Clausura y quiere seguir sumando de a tres puntos Gonzalo Colini

El Tatengue, por su parte, se encuentra 13° en la clasificación general del Grupo A con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas). Viene de perder 2 a 1 con Independiente en Santa Fe por los tantos de Santiago Montiel y Maximiliano Meza (Marcelo Estigarribia puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Leonardo Madelón). Está momentáneamente afuera de la zona de clasificación a octavos de final, por lo que necesita sumar puntos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de marzo de este año, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Apertura que se disputó en el estadio 15 de Abril de Santa Fe y que finalizó 1 a 1 por los goles de Julián Palacios -U- y Miguel Merentiel -B-. Este resultado se repitió en los tres antecedentes más recientes, por lo que no hay un ganador desde el 20 de noviembre de 2024, cuando Boca se impuso por la mínima diferencia como local.

En el último partido entre Unión y Boca, por el Torneo Clausura de este año, empataron 1 a 1 en Santa Fe Carolina Niklison - LA NACION

Boca vs. Unión: todo lo que hay que saber

Fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Viernes 2 de octubre.

: Viernes 2 de octubre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Sebastián Martínez.

Boca vs. Unión: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.