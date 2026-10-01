Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega vs. Burkina Faso

La selección argentina afronta tiempos de reestructuración tras la final perdida ante España en el Mundial 2026. Ya con la certeza de que Lionel Messi dejará de vestir la camiseta celeste y blanca (tendrá su partido despedida el martes 6 de octubre ante Benín), y con la renovación del DT Lionel Scaloni al caer según él mismo dejó entrever en sus últimas declaraciones, el objetivo a corto plazo es mantener el buen nivel y la competitividad.

El próximo desafío de la Albiceleste será este sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, en el marco del segundo amistoso de la fecha FIFA en curso (en el primero goleó 4 a 0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes). El encuentro se disputa en el estadio Monumental, a partir de las 21, con televisación de TyC Sports y Telefé, y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Edmond Tapsoba (izquierda) fue compañero de Exequiel Palacios y ahora comparte equipo con Ezequiel 'Equi' Fernández; es la figura de Burkina Faso INA FASSBENDER - AFP

Los Potros jugaron dos partidos en los últimos días, ambos por la clasificación a la Copa Africana de Naciones. En el primero empataron 1 a 1 con Benín, rival de la Argentina el próximo martes en la despedida de Messi, con un gol de Lassina Traoré, delantero de Shakhtar Donetsk (Aiyegun Tosin empató para los benineses). Luego vencieron por la mínima diferencia a la República Centroafricana con un tanto de Aboubacar Camara, atacante de Salzburgo.

Lista de convocados para el partido ante Burkina Faso

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Leonel Flores (Boca)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Cristian Romero y Lisandro Martínez son dos de los convocados de la selección argentina para la fecha FIFA en curso DIEGO LIMA - AFP

Argentina vs. Burkina Faso: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.19 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Burkina Faso. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.55.