A qué hora juega Francia vs. Inglaterra, por el tercer puesto del Mundial 2026

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El equipo galo y el conjunto británico se enfrentan este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en busca de subirse al podio mundialista
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Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado en el marco del partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 18 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de DSports, TV Pública, el canal 109 de Flow y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.
El equipo galo accedió a este compromiso tras perder por 2 a 0 con España, que festejó gracias a los goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro, en las semifinales. Tras este partido culminará el ciclo más exitoso de la historia del seleccionado francés de la mano de Didier Deschamps, quien dejará su cargo en manos de Zinedine Zidane. Con Deschamps, los franceses ganaron el Mundial Rusia 2018, fueron subcampeones en Qatar 2022 y ahora afrontarán el encuentro por el tercer puesto en Estados Unidos-México-Canadá 2026.
El seleccionado británico, por su parte, perdió con la selección argentina por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon puso en ventaja parcial a los ingleses). De esta manera, continúa con su racha negativa sin obtener títulos en los últimos 60 años, ya que el único trofeo que posee es la Copa del Mundo de 1966 que obtuvo como anfitrión. Desde entonces los ingleses llegaron dos veces a la final de la Eurocopa y tres veces a las semifinales del Mundial, pero nunca más lograron levantar una copa.
La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 10 de diciembre de 2022 en el estadio Al Bayt, en un partido correspondiente a los cuartos de final de Qatar 2022. En aquella oportunidad, Francia se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Aurelien Tchouameni y Olivier Giroud (Harry Kane, de penal, empató transitoriamente para Inglaterra). Los ingleses no le ganan a los franceses desde 2015, cuando los derrotaron por 2 a 0 en un amistoso.
Francia vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber
- Partido por el tercer puesto del Mundial 2026.
- Día: Sábado 18 de julio.
- Hora: 18 (horario argentino).
- Estadio: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Francia vs. Inglaterra: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, TV Pública y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com..
- DSports.
- TV Pública.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
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