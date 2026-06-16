A qué hora juega hoy Argentina vs. Argelia y por dónde se puede ver en vivo

La selección argentina comienza este martes su participación en el Mundial 2026 frente a Argelia. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, se desarrolla desde las 22 (horario argetino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. El árbitro polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final de Qatar 2022, será el encargado de impartir justicia en el debut del campeón del mundo en ejercicio.

La albiceleste llega a esta edición como una de las máximas favoritas al título. El plantel mantiene la base que alzó la copa hace tres años y medio en Medio Oriente, con Lionel Messi como capitán y figura. El ocho veces ganador del Balón de Oro, que en la actualidad brilla en Inter Miami, afronta su sexta Copa del Mundo, récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, que también dicen presente en esta edición.

Lionel Messi quiere defender el título obtenido en Qatar 2022, en los que pueden ser sus últimos partidos con la Argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Lionel Scaloni, entrenador de la Argentina, destacó el presente de sus futbolistas en conferencia de prensa: “Estamos confiados y llegamos en un buen momento”, comentó. Sobre el rival de turno, en tanto, aseguró: “Es un gran equipo. Tiene jugadores rápidos adelante. Según como quieran jugar, puede tener buen pie o músculo. Nos va a poner las cosas difíciles”.

Argentina vs. Argelia: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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El equipo africano participa por quinta vez en una cita ecuménica. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final. El DT Vladimir Petkovic reconoció la jerarquía del rival pero dijo que mantiene la ilusión de generar un golpe. “Hemos trabajado mucho y estamos preparados. Seguramente no somos favoritos, pero hemos visto que se pueden dar sorpresas”, señaló. Además, destacó el respeto que genera la albiceleste: “Jugamos contra un equipo dominante que lleva mucho tiempo con este estilo. Tenemos muchísimo respeto por la Argentina”, comentó.

En cuanto a la formación argentina, Scaloni tiene todo bastante claro. El arco tendrá a Emiliano Martínez, quien decidió no operarse de una fractura en el dedo anular de la mano derecha para estar presente. La defensa la conforman Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien reemplaza a Nicolás Tagliafico.

Facundo Medina, la sorpresa de la selección argentina en el debut frente a Argelia TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mediocampo lo integran los de siempre: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con Thiago Almada como enlace. En el ataque, Lautaro Martínez acompañará a Messi debido a la molestia física que margina a Julián Álvarez, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho en uno de sus últimos partidos con Atlético de Madrid.

El historial entre ambos equipos registra solo un antecedente oficial. El 5 de junio de 2007, en Barcelona, la Argentina venció a Argelia por 4 a 3 con goles de Carlos Tevez, Esteban Cambiasso y dos tantos de Lionel Messi.

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