Marcos Llorente habló de las fotos cariñosas con Ferran Torres: “Me sorprende que se siga generando debate”

A raíz de los rumores que surgieron luego de que trascendieran una serie de fotos cariñosas con Ferran Torres, el futbolista español Marcos Llorente dijo que no hay nada más masculino que “un hombre seguro de sí mismo” y expresó que le sorprende que en 2026 siga “generando debate” que dos amigos se brinden afecto.

“Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den ‘cariño’. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo. Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo”, expresó Llorente vía Instagram.

La imagen que compartió Llorente junto a Ferran con la respuesta Redes

El mensaje se dio luego de que se publicaran imágenes del futbolista junto a su colega Torres, ambos ganadores del Mundial 2026 con la selección española, cercanos y festejando juntos en Ibiza.

En ese contexto, uno de sus seguidores le consultó por qué creía que la gente había hecho “tanto escándalo” por el abrazo con su colega.

El volante del Atlético de Madrid aprovechó que le quedaban horas de viaje hasta su próximo destino y comenzó a contestar a través de respuestas con imágenes.

Una de las imágenes que generó rumores en España Redes

Otro seguidor le consultó qué era lo que significaba para él ser feliz. Respondió con una imagen de su esposa e hijo y escribió: “Esto”.

“Ser feliz no es estar siempre alegre. Es levantarte cada día con paz, con amor, con propósitos y sintiendo que estás viviendo en coherencia”, manifestó.

La imagen con su pareja que publicó Llorente Redes

A su vez, respondió a si perdía muchas amistades por “su estilo de vida”. “Sí y también he ganado muchas. Si una amistad pierde porque decides cuidar más de tu salud o vivir acorde a tus valores, probablemente no era una amistad que te sumara. Al final, nunca pierdes, siempre ganas... depende cómo lo mires”, acotó.

El mensaje de la novia de Llorente

En las últimas horas también se expresó la novia de Llorente, la influencer Paddy Noarbe. Si bien no se refirió explícitamente a las imágenes de su pareja con Torres, dejó una reflexión sobre las relaciones humanas.

Uno de los mensajes que publicó la novia de Llorente Redes

“Normalicemos no controlar cómo viven los demás. Sino elegir cómo quieres vivir tú”, afirmó. Y agregó: “Normalicemos cambiar de opinión”.

“A mí, vivir así me ha dado mucha responsabilidad, paz, alegría y amor propio. Porque cuanto menos necesitas juzgar cómo viven los demás, menos condicionas tu propia vida por cómo puedan juzgarte ellos. Y hace unos meses se me quedó grabada esta idea: con la misma vara con la que juzgas a los demás, acabas juzgándote a ti mismo”, manifestó.