A qué hora juega hoy España vs. Arabia Saudita y por dónde se puede ver en vivo

España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. Ambos equipos llegan al compromiso con la necesidad de obtener una victoria, ya que iniciaron su camino en la competencia con empates. La importancia del choque radica en la jerarquía de la selección española, que se posiciona como una de las candidatas al título, frente a un combinado árabe que demostró carácter en su estreno frente a Uruguay. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real se puede seguir en canchallena.com.

El equipo que dirige técnicamente Luis De La Fuente comenzó su participación en la Copa del Mundo con un resultado que sorprendió a propios y extraños: igualó 0 a 0 contra Cabo Verde. Para revertir esa situación inesperada, el entrenador apuesta por la inclusión de su figura, Lamine Yamal, desde el comienzo. El joven extremo derecho del Barcelona superó la molestia física en el bíceps femoral de la pierna izquierda y ya sumó minutos ante los africanos.

Lamine Yamal sumó minutos en el debut ante Cabo Verde y será titular frente a Arabia Saudita Mike Stewart - AP

El combinado de Medio Oriente, por su parte, viene de rescatar un valioso punto en su estreno mundialista. Igualó 1 a 1 ante Uruguay, encuentro en el cual los tantos fueron obra de Abdulelah Al-Amri para los árabes y de Maximiliano Araújo para los uruguayos. Los dirigidos por el cuerpo técnico saudí resistieron los ataques charrúas durante todo el segundo tiempo y ahora intentarán repetir esa solidez defensiva para mantener viva la esperanza de clasificarse a 16vos de final.

Abdulelah Al-Amri, con complicidad de Fernando Muslera, anotó el gol de Arabia Saudita ante Uruguay LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La historia reciente entre ambos seleccionados favorece a los europeos. El último antecedente fue un amistoso disputado el 7 de septiembre de 2012 que terminó con victoria española por 5 a 0, con goles de Pedro en dos ocasiones, Santi Cazorla, Xavi Hernández y David Villa de penal. Además, el cruce de este domingo representa el segundo enfrentamiento en la historia de los Mundiales: en Alemania 2006, España se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Juanito.

España vs. Arabia Saudita: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.13 contra los 37.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Arabia Saudita. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.50.