A qué hora juega Independiente vs. Talleres, por la Copa de la Liga 2024

Independiente y Talleres de Córdoba se enfrentan este lunes por la última fecha del grupo A de la Copa de la Liga 2024 en un duelo que es mano a mano por la clasificación a cuartos de final, más allá de lo que ocurre en simultáneo en los duelos Instituto vs. River Plate, Argentinos Juniors vs. Barracas Central Independiente Rivadavia vs. Vélez. El duelo inicia a las 20 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con arbitraje de Nicolás Ramírez y se transmite en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.40 contra 3.44 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.15. La última vez que se vieron las caras fue en noviembre del año pasado en la Docta por la Copa de la Liga de esa temporada y ganó el conjunto anfitrión 3 a 2.

La previa

El Rojo se ubica quinto en la tabla de posiciones con 22 puntos producto de seis alegrías, cuatro pardas y tres derrotas. Tiene la misma cantidad de unidades que Vélez y una menos que la T, que está cuarto con 23 gracias a seis triunfos, cinco igualdades y dos caídas. Por esa unidad de diferencia que hay entre sí, el club de Avellaneda no tiene margen y necesita ganar para avanzar porque cualquier otro resultados lo deja al margen. De conseguirlo, se queda afuera si Vélez supera a Independiente Rivadavia por una amplia diferencia de goles (cinco o más), si el Bicho no vence al Guapo y, también, si el Millonario no cae con la gloria.

El panorama del elenco cordobés es diferente, aunque tampoco puede caer. Con un triunfo ingresa entre los mejores ocho mientras que con una parda necesita que el Fortín no se imponga contra la Lepra mendocina. Otra alternativa es, si Vélez sonríe, que River sea superado por más de seis tantos por Instituto.

El entrenador Carlos Tevez tiene prácticamente definida la formación con la duda de Alexis Canelo o Ignacio Maestro Puch para acompañar en la delantera a Gabriel Ávalos. Walter Ribonetto, en contrapartida, tiene jugadores con molestias tras el duelo que disputó por la Copa Libertadores la semana pasada. Además, la figura del plantel Ramón Sosa está con el equipo, pero no es titular porque no está al 100% físicamente tras sufrir un desgarro.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Lucas Gonzalez, Iván Marcone, Jhonny Quiñonez, Alex Luna; Alexis Canelo o Ignacio Maestro Puch y Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Juan Portilla y Marcos Portillo; Rubén Botta; Ramiro Ruiz Rodríguez y Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.